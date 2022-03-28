سلاح البحرية الاسرائيلية يعلن انطلاق مناورة بحرية مشتركة مع الأسطول الخامس الأمريكي

المناورة البحرية ستقام في عدة مواقع في إسرائيل :خليج حيفا، خليج ايلات والبحر الأحمر

أعلن الجيش الاسرائيلي في بيان عن انطلاق مناورة بحرية دولية في إسرائيل بمشاركة الأسطول الخامس الأمريكي، والتي تستمر مدة عشرة أيام وتجري في عدد من المواقع وهي ، خليج حيفا، خليج ايلات، وفي البحر الأحمر.

وبحسب البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي شارك في التدريب العسكري Intrinsic Defender "الحارس الضروري" نحو 300 جندي وقادة من الوحدات المختلفة في سلاح البحرية مع سفينتي صواريخ، طاقم من الوحدة البحرية للمهام تحت المائية ووحدة سنايبر وطاقيم طبي، بالاضافة الى نظرائهم من الاسطول الخامس.

المناورة العسكرية البحرية ستركز على محاكاة سيناريوهات بحرية مشتركة، مثل القتال البحري وتدريبات رماية بحرية وحماية قطع بحرية، اضافة الى تدريبات لإحباط مفعول ألغام بحرية، وسيتدرب المشاركون أيضا على سيناريوهات إنقاذ وعلاج طبي في البحر بالاضافة إلى توسيع تبادل الخبرات لرفع القدرات العملياتية.لسلاح البحرية الاسرائيلية منذ توليه منصبه.

وافتتح التدريب "بتوجيه مشترك للقوات المشاركة، بالتزامن مع وصول قائد الأسطول الخامس الامريكي ادميرال تشارلس براد كويبر، مع قائد سلاح البحرية الإسرائيلية اللواء دافيد ساعر سلامة إلى منطقة البحر الأحمر، ويشار الى أن هذه الزيارة الرابعة لقائد الأسطول الخامس الأمريكي إلى إسرائيل".