إجماع الشركاء على تحويل "قمة النقب" إلى منتدى إقليمي دائم

"نفتح الباب أمام جميع شعوب المنطقة، بما في ذلك الفلسطينيين، ونعرض عليهم استبدال طريق الإرهاب بالازدهار"

أعلن وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة ومصر والمغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة، اليوم (الإثنين)، أن "قمة النقب" ستصبح منتدى دائمًا يسمى "منتدى النقب"، يعقد اللقاءات بين حين وآخر لبحث قضايا إقليمية خاصة أمنية وسياسية واقتصادية".

وقال وزير الخارجية يائير لابيد قررنا تحويل قمة النقب الى منتدى دائم. وأضاف"نفتح الباب أمام جميع شعوب المنطقة، بما في ذلك الفلسطينيين، ونعرض عليهم استبدال طريق الإرهاب بالازدهار والنجاح".

دخلت القمة يومها الثاني والأخير صباح اليوم الإثنين، على خلفية الهجوم الدموي في الخضيرة الذي قتل فيه مقاتلان من حرس الحدود.

وأضاف لابيد المحاط بالشخصيات الرفيعة المستوى "إننا نبني هنا هيكلاً إقليميًا جديدًا يردع أعداءنا المشتركين - إيران ومبعوثيها. ما سيوقف إيران هو القوة والعزيمة."

يشار إلى أن كافة الوزراء المشاركين في القمة وفي مقدمتهم وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن شجبوا عملية إطلاق النار الدموية التي نفذها شابان عربيان من سكان مدينة أم الفحم في المثلث الشمالي والتي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها.

وقال بلينكن "نحن نقف إلى جانب إسرائيل ضد الإرهاب. وما نقوم به هنا هو العكس تمامًا من العنف والدمار غير العقلاني". وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لعملية المحادثات هذه ومحاولة تقوية العلاقات بين إسرائيل والدول العربية والسعي إلى توسيع الدائرة وضم دول جديدة".

وأكد الوزير الأمريكي أن الفلسطينيين يجب أن يكونوا شركاء في التطورات السياسية، وكرر ما سبق وأن قاله بأن "اتقيات السلام الإقليمية ليست بديلا عن عملية السلام مع الفلطينيين.

من جانبه قدم الوزير البحريني عبد اللطيف الزياني تعازيه للعائلات التي فقدت أبناءها في عملية الخضيرة. وقال "نرغب بتوسيع التعاون مع إسرائيل، هناك إمكانيات كبيرة. وهذا المنتدى هو خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات".

ويفيد موقع واللا أن وزير الخارجية المصري سامح شكري بارك اتفاقيات التطبيع في المنطقة، مشيرًا إلى اعتقاده بأن "اتفاقيات التطبيع هي أمر إيجابي. وها نحن نرى أن الطريق الذي مهدته مصر أخذ يعطي ثمارًا". وشدد الوزير المصري على أن مصر تؤكد التزامها بمكافحة الإرهاب. وأضاف "إنها وظيفتنا كدول عربية ذات أغلبية مسلمة الخروج ضد الإرهاب والتطرف". ودعا شكري إسارئيل إلى الإمتناع عن الإتيان بخطوات أحادثة الجانب التي من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد في هذه الفترة الحساسة".

أما الوزير المغربي فقد قال "إننا نرغب بتمرير رساليتن للشعب في إسرائيل - [التطبيع] ليس خطوة انتهازية - إنه قرار مبني على العلاقة بين ملوك المغرب والشعب اليهودي. وأضاف "كل إسرائيلي تقريبا تشتل أسرته على فرد مغربي. سأزور إسرائيل مرة أخرى قريبًا. وسنعمل خلال هذه الزيارة، على رفع مكانة المغرب الدبلوماسية في إسرائيل ".

ورحب وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد بدوره بالقمة. وقال "هذه لحظة تاريخية. نحاول تغيير السرد وخلق مستقبل أفضل." "إنه أمر جديد بالنسبة لنا أن نكون في إسرائيل. نحن فضوليون. نريد أن نتعلم، فعلى الرغم من أن إسرائيل كانت جزءًا من المنطقة، إلا أننا لا نعرفكم. نحن بحاجة إلى سد الفجوات. يمكننا محاربة الإرهاب من خلال العمل معًا وتعزيز علاقاتنا ".