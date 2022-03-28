بعد عمليتي الخضيرة وبئر السبع: الأجهزة الأمنية الاسرائيلية تعمق تعاونها لرصد الموالين لداعش

مسؤولون أمنيون اسرائيليون يشيرون الى وجود صعوبة بالعثور على النشطاء الموالين لتنظيم داعش

افاد موقع "والا" الاخباري أنه في أعقاب العمليتين في بئر السبع والخضيرة، اتخذت الأجهزة الأمنية قرارا مشتركا بين الشرطة الاسرائيلية وجهاز الشاباك بتعميق وتوسيع أنشطتها في الشبكات، بالتشديد على شبكات التواصل الاجتماعي، بخصوص مشتبهين سجنوا بالماضي بسبب ارتكاب مخالفات أمنية. وستجري التحقيقات والفحوصات بالتشديد على مشتبهين متضامنين مع تنظيم داعش وفكرة الدولة الاسلامية، تنظيمات سلفية وجهاد إسلامي.

مسؤولون أمنيون أشاروا لموقع "والا" الى صعوبات بتنفيذ اعتقالات وتحقيق الردع بكل ما يتعلق بنشطاء متعاطفين مع مثل هذه التنظيمات، ولفتوا انه توجد صعوبة بالتوصل الى معلومات حول مستوى الخطورة الفورية، من بينها صعوبة بإثبات ارتباط الناشط بالتنظيم، وذكر التقرير إنه حتى ابرز مناطق الانشطة هي في منطقة الناصرة، وادي عارة ومنطقة سخنين.

وعلم موقع "والا" إنه في شهر تشرين أول/نوفمبر الاخير نفذت مداهمة لجهاز الشاباك على بيوت 14 من النشطاء، وتم خلالها تنفيذ عدد من التوقيفات والتحقيقات بهدف جمع المعلومات وتحقيق الردع في المنطقة، حاليا في جهاز الامن توجد نية لتوسيع امكانية تنفيذ اعتقالات ادارية.

وقال مسؤول أمني للموقع :"الانشطة المتواصلة بدأت بعد العملية في بئر السبع بالتشديد على المعروفين للأجهزة الأمنية" وأضاف "هذا يشمل جميع الذين كانوا في سوريا وعادوا، وعبروا عن أنفسهم في شبكات التواصل، وتمت ادانتهم والتحقيق معهم بما يشمل جميع الذين عبروا عن أنفسهم خلال الاسبوع الماضي" وأوضح المسؤول انه لا يوجد حاليا اعتقالات لكن "يوجد جهود مشتركة لرصد الذين عبروا عن أنفسهم بمواقع التواصل، ويمكن التعرف من خلال ذلك على شخصيتهم ونواياهم، والاشارة الى الانفجار بمنطقة معينة".

في المقابل، هناك نية خلال الايام القادمة لتنفيذ عملية محددة للعثور على وسائل قتالية وأسلحة بين العائلات الاجرامية، وقال مسؤول :"أثبت أنه لا يهم بيد من السلاح موجود، بالوقت الحقيقي-مقابل 15 الف دولار - سيتم استخدامه للارهاب"

ويشار الى انه خلال الليلة الماضية دخلت قوات كبيرة الى مدينة ام الفحم، التي يعيش بها المنفذون، وتم خلال ذلك اعتقال خمسة، في المقابل توزع المئات من عناصر الشرطة في منطقة وادي عارة مع قوات حرس الحدود وأقاموا الحواجز، وتنوي القوات مضاعفة وجودها في مراكز المدن والمناطق المليئة بالجمهور.