إسرائيل:اعتقال شاب من تل السبع بشبهة ارتباطه مع تنظيم داعش

عملية السبت نفذت ليلة السبت وشدد على ان الشاب ليس له علاقة مع منفذ عملية بئر السبع

اعتقل جهاز الأمن العام "الشاباك" والشرطة الإسرائيلية مواطنا من مدينة تل السبع العربية جنوب اسرائيل للاشتباه بتعاطفه مع تنظيم داعش والتحريض على الارهاب.

وبحسب بيان الشرطة فإن الحديث يدور عن شاب بجيل 23 عاما، اعتقل ليلة السبت 25 آذار/مارس 2022 وتم تمديد اعتقاله حتى نهاية الشهر. وشددت الشرطة إنه لا يوجد علاقة بين المشتبه ومنفذ العملية في بئر السبع الاسبوع الماضي، وأيضا لا زالت لا تعرف إن حاول التواصل مع جهات ترتبط مع التنظيم المتطرف، وإن الشبهات التي اعتقل بسببها في هذه المرحلة ترتبط بنشر أفكار تنظيم متطرف.

وشددت الشرطة في بيانها انهم "ينظرون بخطورة شديدة لتورط أو ارتباط مواطنين إسرائيليين بأنشطة إرهابية" وسيواصلون العمل "بالتحقيق للوصول الى الحقيقة خلال محاسبة اولئك الذين يريدون الاعتداء على مواطني الدولة وقوات الأمن".