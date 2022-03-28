النائب العربي في الكنيست لحماس والجهاد: ليس من نطاق عملكم أن تباركوا أو تنددوا بعمليات عدائية يقترفها مواطنون عرب

الأرقام تثبت أن داعش قتل عددًا أكبر من العرب في الشرق الأوسط أكثر من أي شعب آخر لذلك يجب إدانته وإدانة أفعاله

أعلن النائب العربي عن القائمة المشتركة في الكنيست أيمن عودة عن استيائه من قيام الفصائل الفلسطينية بإطلاق تصريحات مهنئة، على خلفية عمليتي بئر السبع والخضيرة التي تبين أن منفذيها هم من المواطنين العرب الموالين لداعش.

وأكد عودة خلال مقابلة أجراها معه موقع N12 الإخباري بخصوص ترحيب الفصائل الفلسطينية بعمليتي بئر السبع والخضيرة إن ذلك ليس من شأنهم حيث قال "نحن أعلم بشؤوننا وأقدر على إدارتها، وكما لا نُملي على الفصائل الفلسطينية في الضفة وغزة رأينا في طرق نضالها، نتوقع ألا تُملي علينا في المقابل كذلك".

وأوضح رئيس القائمة المشتركة "بما أننا لا نقدم لهم العظات عن الأخلاق فلا يجب أن يعظوا لنا. داعش هو عدونا كعرب قبل أن يكون عدوا لأي شعب آخر". وأضاف عودة: "الأرقام تثبت أنه (داعش) قتل عددًا أكبر من العرب في الشرق الأوسط أكثر من أي شعب آخر، لذلك يجب إدانته وإدانة أفعاله، ولا ينبغي تهنئته".

واتهم رئيس القائمة المشتركة في وقت لاحق في المقابلة الشرطة على مسؤوليتها في انتشار فوضى السلاح غير المشروع في البلدات العربية، ودعا الحكومة الإسرائيلية ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف إلى التحرك الفوري والحازم لجمع الأسلحة غير المشروعة.