تقرير: المغرب والإمارات والبحرين تطلب من إسرائيل شراء منظومات دفاع جوية

هذا الطلب عرض خلال قمة النقب بمشاركة الإمارات والبحرين والمغرب ومصر والولايات المتحدة

أفادت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية نقلا عن مصادر إسرائيلية أن المغرب ودول الخليج عرضت على إسرائيل طلبات لشراء وسائل قتالية دفاعية. وطلبت دول الخليج على وجه الخصوص شراء منظومة القبة الحديدية، ورادار "الصنوبر الأخضر" ومنظومة الصواريخ "حيتس" المضادة للصواريخ. وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم مثل هذه الطلبات حيث نقلت من خلال قنوات أخرى.

وعرضت في القمة التي شاركت فيها الولايات المتحدة ومصر والإمارات والبحرين والمغرب وإسرائيل عدة مواضيع مدنية وأمنية وتقرر تحويلها كمنتدى سنوي دائم.

وعلى الأقل تلقت شركتان من كبار الشركات الأمنية بالإضافة الى شركتين أصغر طلبات لشراء أنظمة القبة الحديدية والمصادقة على الطلب حاليا بيدي وزارة الامن، وبحسب مسؤول امني لـ"غلوبس" فإن جزءا لا بأس به من الطلبات سيتم المصادقة عليه قريبا. وتجري إسرائيل هذه الأيام نقاشات مع الإدارة الأمريكية في واشنطن الشريكة بتطوير جزء من هذه المنظومات. ولفت التقرير ألى أن دولا أخرى في أوروبا وعلى رأسها ألمانيا وأوكرانيا طلبت شراء القبة الحديدية، ونقل التقرير عن مصدر مطلع بأن أوكرانيا جددت طلبها بشراء المنظومة مع دعم امريكي كامل لكن الجواب الإسرائيلي على الطلب لا زال سلبيا.