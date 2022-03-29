إسرائيل تعلن دعمها لمغربية الصحراء وتشيد بدعم إسبانيا لمقترح الحكم الذاتي وتصفه بـ"التطور الإيجابي"

بناء "جبهة موحدة ملتزمة بالسلام والازدهار والاستقرار ستعمل وضد محاولات إضعاف سيادة المغرب ووحدة أراضيه"

أعلنت إسرائيل، أمس الاثنين، عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، وأصدر وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد بيانا قال فيه إن البلدين سيعملان معا لمواجهة "محاولات إضعاف سيادة المغرب ووحدة أراضيه" وأشاد لابيد بقرار إسبانيا الأخير دعم مقترح الحكم الذاتي واصفا إياه بأنه "تطور إيجابي".

وقال لابيد إن الدول التي اجتمع وزراء خارجيتها في النقب يحاولون بناء "جبهة موحدة ملتزمة بالسلام والازدهار والاستقرار ستعمل على مواجهة الهجمات ضد البحرين والإمارات العربية المتحدة، والهجمات الإرهابية ضد إسرائيل، ومحاولات إضعاف سيادة المغرب ووحدة أراضيه"، في إشارة إلى المناورات التي تقوم بها البوليساريو بدعم من الجزائر.

وسيكون ملف الصحراء مطروحا على طاولة النقاش مرة أخرى خلال الزيارة المرتقبة لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية إلى المغرب ومنها إلى الجزائر، في ظل التطورات الأخيرة للملف وخاصة الإعلان الإسباني، وقبله تجديد نائبة وزير الخارجية الأمريكية، ويندي شيرمان، دعم بلادها لمُقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية.