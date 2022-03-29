العاهل الأردني لرئيس السلطة الفلسطينية: "نقف معكم رغم التحديات"

تأتي الزيارة على خلفية مخاوف نقلتها مصادر إسرائيلية وفلسطينية من ارتفاع حدة التوتر خلال شهر رمضان الوشيك

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن "الأردن سيبقى دائما مع الأشقاء الفلسطينيين وحقوقهم، رغم كل التحديات"، مشيرا إلى أن "المنطقة لا يمكن أن تنعم بالأمن والاستقرار من دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين"

وأكدالعاهل الأردني ورئيس السلطة الفلسطينية على "ضرورة الحفاظ على الهدوء الشامل، وتعزيز الاستقرار خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك، واحترام حق المسلمين بممارسة شعائرهم الدينية في الحرم القدسي الشريف، من دون أي استفزازات أو تدخل"

وعقب الاجتماع ، دعا العاهل الأردني إسرائيل إلى "تجميد جميع الإجراءات أحادية الجانب - خاصة في القدس والمسجد الأقصى - التي تعيق تسوية إقليمية وإقامة دولة فلسطينية"وشدد على الحاجة إلى "الحفاظ على الوضع الراهن" لمنع حوادث العنف.

ومن جهتها نقلت صحيفة"هآرتس" عن الملك قوله "نحن والفلسطينيون على نفس الجانب من الحاجز".واضاف "وصلنا اليوم الى رام الله لنسمع ما يطالب به الفلسطينيون ولتخفيف العقبات والتحديات التي يواجهونها".

وحل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الإثنين ضيفًا على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، هي الأولى من نوعها منذ 5 أعوام، وجاءت في خضم حراك سياسي مكثف في المنطقة ركز على قضايا أمنية متعددة.

وتأتي الزيارة على خلفية مخاوف نقلتها مصادر اسرائيلية وفلسطينية من ارتفاع حدة التوتر خلال شهر رمضان الوشيك ويرجى من الزيارة بحسب النشر في موقع فرانس 24، أن تسهم في الحد من التوتر المتوقع خاصة في مدينة القدس خلال الصلاة في المسجد الاقصى. مع العلم أن الأردن يتولى إدارة المسجد الأقصى والاعتناء به.

وسبق للعاهل الأردني أن التقى بوزير الخارجية الاسرائيلي يائير لابيد في وقت سابق من هذا الشهر، وبحث معه سبل احتواء أي اضطرابات متوقعة خلال شهر رمضان المتوقع حلوله مطلع نيسان القادم.