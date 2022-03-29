بعد 24 ساعة على عملية الخضيرة: اعتقال 12 مشتبهًا بتأييد داعش من مدن عربية شمال إسرائيل

تفيد الشرطة أن المعتقلين سبق لهم وأن انخرطوا بشكل أو بآخر بدعم تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، وبعضهم سجن

أعلنت السلطات الأمنية الإسرائيلية أنها قامت باعتقال 12 مشتبهاً بهم في أم الفحم ووادي عارة وسخنين الليلة المنصرمة، فجر الثلاثاء،في أعقاب الإعتداءين الخطيرين اللذين وقعا خلال أقل من أسبوع ونسبتهما داعش إلى عملائها من العرب في إسرائيل.

وتفيد الشرطة أن المعتقلين سبق لهم وأن انخرطوا بشكل أو بآخر بدعم تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، وبعضهم قضى عقوبات بالسجن.

ونفّذ جنود اللواء الحدودي الاعتقالات بالتعاون مع الشرطة ووحدة الشرطة الخاصة، وتم نقل المشتبه بهم للاستجواب في جهاز الأمن العام. وتواصل الشرطة في الأثناء نشر قواتها وتعزيزها بضباط حرس الحدود على نحو واسع النطاق وتكثيف الإجراءات الأمنية في مدينة الخضيرة والمنطقة بأكملها.

وأفاد الموقع أن هيئة الطيران المدني أغلقت المجال الجوي فوق منطقة أم الفحم إلى 2500 قدم، وهي المسافة التي تعمل بضمنها الطائرات العمودية والطائرات الشراعية أو الطائرات بدون طيار الصغيرة، واستمر الإغلاق حتى الساعة الخامسة صباحا، فضلاً عن إغلاق عدد من ممرات الطيران الخاصة بالمروحيات في المنطقة خلال تلك الساعات.

يشار إلى أن اعتداءين خطيرين متتابعين خلال أقل من أسبوع هزا المجتمع الإسرائيلي، الأول اعتداء بالطعن بالسكين إضافة إلى الدهس بسيارة المعتدي في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، والآخر جرى توقيته الأحد عشية انعقاد قمة النقب التاريخية واتخذ مسرحه في مدينة الخضيرة شمالي البلاد. واتضح حتى اللحظة أن مواطنين عربا نفذوا العمليات المسلحة التي أودت بحياة مواطنين أبرياء بتكليف من داعش.