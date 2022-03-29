وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي التقى سرا بوزير الخارجية الأردني وناقشا "تخفيف التوترات ومنع التصعيد في القدس"

تتداخل على نحو استثنائي هذا العام مواعيد حلول شهر رمضان وأعياد الفصح عند اليهود والمسيحيين ويخشى من تصعيد

أجرى وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف زيارة سرية للأردن الأربعاء الماضي، التقى خلالها بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن "الهدف من الاجتماع هو التنسيق قبل شهر رمضان من أجل تخفيف التوترات ومنع التصعيد في القدس".حسبما أعلن موقع واللا.

وتتداخل على نحو استثنائي هذا العام في ظاهرة تتكرر كل عشرة أعوام مواعيد حلول شهر رمضان وأعياد الفصح عند اليهود والمسيحيين. وتثير هذه الظروف الحساسة مخاوف في إسرائيل والأردن والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية من وقوع اشتباكات في الأماكن المقدسة في القدس "قد تنفتح على تصعيد كبير"

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن اللقاء بين بارليف ووزير الخارجية الأردني تم في أجواء إيجابية. تناول اللقاء بجزئه الرئيسي الوضع في البلدة القديمة في القدس والمسجد الإقصى. وأشار إلى أن الجانب الأردني يريد زيادة عدد حراس الوقف في الحرم القدسي، بينما أعرب الجانب الإسرائيلي عن قلقه من حقيقة كون بعض أعضاء الوقف هم من أنصار حماس.

وتابع المسؤول "لقد توصلنا إلى اتفاق يقضي بأن يتأكد الأردنيون من عدم وجود أنصار لحماس بين أعضاء الوقف، وبالمقابل ستوافق إسرائيل على زيادة عدد حراس الوقف بشكل طفيف شرط أن يخضع هؤلاء لفحص إسرائيلي للتأكد من أنهم لا يرتبطون بمنظمة إرهابية، على حد قول المسؤول.

وأفاد موقع كان الإخباري أن بار ليف ناقش رزمة تسهيلات للفلسطينيين في مسعى لمنع التصعيد لا سيما في الشهر القريب.وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن الجانب الأردني هو من بادر إلى عقد اللقاء وتنسيقه مع وزارة الخارجية الإسرائيلية وسط إحاطة وزير الخارجية يائير لابيد ورئيس الوزراء نفتالي بينيت.