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رئيس الوزارء الإسرائيلي يؤجل رحلته إلى الهند جراء إصابته بوباء كورونا

i24NEWS

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رئيس الوزراء نفتالي بينيت قبل اجتماع لمجلس الوزراء في القدس ، 27 مارس ، 2022
Marc Israel Sellem/POOLرئيس الوزراء نفتالي بينيت قبل اجتماع لمجلس الوزراء في القدس ، 27 مارس ، 2022

وكان بينيت سيزور الهند في نهاية هذا الأسبوع للاحتفال بمرور 30 ​​عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت رحلة التي كانت مقررة إلى الهند، اليوم الثلاثاء بعد أن ثبتت إصابته بوباء كورونا، ولم يتم الإعلان عن أي جدول زمني جديد للزيارة، فيما كد مكتب بينيت في بيان، أن "رئيس الوزراء في حالة جيدة وسيواصل جدوله كما هو مخطط له من المنزل".

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يأتي إعلان التأجيل بعد يوم من قيام وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، بإرجاء زيارته المخطط لها للهند، بسبب الوضع الأمني ​​غير المستقر في إسرائيل، بعد "عمليتي بئر السبع والخضيرة أوديتا بحياة ستة إسرائيليين في غضون أيام قليلة"

وكان من المقرر أن يزور بينيت الهند في نهاية هذا الأسبوع للاحتفال بمرور 30 ​​عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.