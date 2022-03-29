ناصر بوريطة من "قمة النقب": "نأمل أن نلتقي في صحراء أخرى لكن بالروح نفسها”

القمة متميزة بالفاعلية المستمرة، من أجل تحقيق سبل التعاون والأمن والأمان والسلم بين الإسرائيليين والفلسطينيين"

قال وزير الشؤون الخارجية المغربية ناصر بوريطة، الدعوة لوزراء الخارجية المشاركين في "قمة النقب" المنعقدة في جنوب إسرائيل:"نأمل أن نلتقي في صحراء أخرى لكن بالروح نفسها”، في إشارة إلى "رغبته في احتضان الاجتماع بالصحراء المغربية".

وتابع بوريطة "نحن هنا لخلق القيمة التنافسية من أجل تحقيق السلام لكل دولة بالمنطقة، وهذه رسالة إلى العالم بأجمعه وإلى شعوب المنطقة، نحن هنا لكي نخلق ونقوي العلاقات بين الشعوب وبعضها البعض، ونحن نأتي هنا من دولتنا من أجل تحقيق تلك السبل من أجل التعايش والتواجد"

وأشار بوريطة إلى أن "هذه القمة مفعمة بالحيوية وهنالك تحسين في العلاقات بين الشعوب، فهذه القمة متميزة بالفاعلية المستمرة، من أجل تحقيق سبل التعاون والأمن والأمان والسلم بين الإسرائيليين والفلسطينيين"

وأكد وزير ناصر بوريطة علىأن حضور الرباط في "قمة النقب"، "يدل على بعث رسالتين، وجود الأولى للشّعب الإسرائيلي، فخطوة عودة العلاقات ليست نابعة من مصالح ضيقة، وإنما تعبّر عن قناعة وعلاقات تاريخية بين المغرب وإسرائيل وبين الملك والمجتمع اليهودي، إذ إنّه لكل إسرائيلي أصول مغربية”، وتابع،“هذه ليست مزحة، هذا واقع”.

جاء ذلك خلال كلمته في أشغال "قمّة النّقب" التاريخية الأولى من نوعها، وضحا“منذ التوقيع الثلاثي بين المغرب وإسرائيل وأمريكا حققنا الكثير من الزيارات المتبادلة وأطلقنا خطوط طيران مباشرة، وهناك زيارة رسمية ثنائية لتعزيز العلاقات بين البلدين، من أجل تعزيز التواجد الدبلوماسي المغربي في إسرائيل”.