مجموعة عمل إماراتية أمريكية إسرائيلية تدعو إلى تعزيز الحوار بين الأديان ومكافحة التعصب

ستدعم مجموعة العمل مبادرات في مجالات مثل التعليم وبرامج الشباب والتعايش الديني وسيتم إطلاق بعضها هذا العام

أصدرت "مجموعة عمل التعايش الديني" بين الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل، بيانًا حول تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات ومكافحة التعصب الديني والكراهية، بحسب ما أفادت روسيا اليوم.

وصدر البيان عقب الإجتماع الإفتتاحي لمجموعة "عمل التعايش الديني" الذي عقد أمس في دبي، أشارت المجموعة من خلاله إلى أنها تتوقع توسيع عضويتها لتشمل أطرافًا إضافية وضعت توقيعها على اتفاقيات ابراهيم فضلاً عن أولئك الذين يقيمون علاقات مع إسرائيل دون تطبيع العلاقات معها.

وأفاد البيان: "من خلال العمل مع الحكومات الملتزمة، والمنظمات القائمة، والمؤسسات الخيرية المكرسة، والقادة الديناميكيين في جميع أنحاء المنطقة، ستدعم مجموعة العمل مجموعة من المبادرات في مجالات مثل التعليم، وبرامج الشباب، والتعايش الديني، وسيتم إطلاق بعض هذه الأنشطة هذا العام".

وقال وزير دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الرحمن بن محمد العويس: "يجب أن نجد طرقا جديدة لتشجيع المشاركة الشعبية التي تربط الأديان والثقافات والجنسيات".

وأضاف: "الهجوم الإرهابي القاتل في الخضيرة هو مجرد مثال آخر على أهمية المضي قدما في المبادرة التي يقودها وزراء الخارجية كجزء من اتفاقيات إبراهام لتعزيز التسامح والتعايش والسلام".

ورأى أن "اتفاقيات إبراهام حطمت النماذج القديمة العهد والآن من واجبنا البناء عليها وتوسيع دائرة السلام إقليميا وعالميا، من خلال اجتماعات الديانات الإبراهيمية لإرسال رسالة واضحة للمصالحة والقبول والشمول".

وشددت وكيلة الوزارة الأمريكية على أن اتفاقيات ابراهيم "تمثل واحدة من أهم التحولات الإستراتيجية على مدى ثلاثة عقود من الدبلوماسية في هذه المنطقة وتحقق فوائد واضحة ليس فقط للبلدان والشعوب المعنية ، ولكن لبقية العالم أيضا".