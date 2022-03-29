الرئيس الاسرائيلي سيجتمع مع العاهل الاردني في عَمان غداً الأربعاء

جاءت الزيارة بأعقاب اجتماع وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس اليوم في عمان مع العاهل الاردني

أعلن الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ أنه سيجتمع مع العاهل الاردني عبد الله الثاني في قصره في عمان غدا الأربعاء، وفي الزيارة التي جرى تنسيقها بين رئيس الحكومة نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائيرلابيد، ومكاتبهم، سيتم مناقشة تعزيز العلاقات بين البلدين، الحفاظ على الاستقرار في المنطقة بالتشديد على فترة الأعياد القريبة، تقوية السلام والتطبيع والفرص الكثيرة من العلاقات بين البلدين.

وكان العاهل الاردني وصل أمس الى رام الله لعقد اجتماع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، وهذه هي الزيارة الاولى للعاهل الاردني للضفة الغربية منذ عام 2017.

واجتمع وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس اليوم الثلاثاء مع العاهل الاردني في عمان، واجتمع الجانبان قبل شهر رمضان وعلى خلفية التوتر الامني، وناقشا التجهيزات الاسرائيلية للأعياد في القدس والضفة الغربية في إطار المحاولة لمنع حدوث أي تصعيد.

وقال بيان صادر عن وزارة الأمن الاسرائيلية أن غانتس استعرض خلال الاجتماع أهمية التنسيق الامني خلال هذه الفترة كذلك ناقش مع العاهل الاردني خطوات مدنية اضافية لصالح تحسين حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة" وذكر البيان أن الاجتماع نسق مسبقا بين رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت، وحضر الاجتماع وزير الخارجية الاردني مع رئيس الاستخبارات الاردنية.