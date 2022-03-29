تقرير: تشكيل تحالف دفاعي يجمع الجيش الإسرائيلي مع جيوش تابعة لدول عربية معتدلة

الجيش الاسرائيلي لا يرغب بالكشف عن هذه الدول حتى لا يحرجها ويهدف التحالف التصدي لايران

افادت القناة الاسرائيلية "13" أنه خلال الاشهر الاخيرة، يتطور ويتشكل تحالف دفاعي إقليمي غير مسبوق بين الجيش الإسرائيلي والجيوش العربية للدول المعتدلة في الشرق الأوسط.

ويشمل التحالف تدريبات مشتركة في مناطق بعيدة واستعدادات عملياتية لإحباط مشترك، هو الأول من نوعه لتهديدات مختلفة، خصوصا ايرانية ولأذرع ايران، والتي يمكن أن تصل من ايران، اليمن، سوريا والعراق. ويقود البرنامج سلاح الجو الاسرائيلي وقائد سلاح الجو الاسرائيلي المنتهية ولايته عميقام نوركين وهو بدفع من المستوى السياسي، هذا التحالف يخلق عمليا شرق أوسط جديد، مع أنشطة اعتبرت قبل عدة سنوات خيالية بين قوات عسكرية مختلفة والجيش الإسرائيلي، بحسب التقرير.

وبسبب ذلك، سلاح الجو الاسرائيلي لم يعد يعارض تسلح جيوش الدول المجاورة والموقعة على اتفاقية سلام، بطائرات مقاتلة متطورة اضافية من انتاج الولايات المتحدة. ويطالب سلاح الجو الاسرائيلي حاليا الحفاظ على تفوقه النوعي على باقي الجيوش العربية.وذكرت القناة أن غالبية الأنشطة ، اسرائيل تفرض عليها السرية حتى لا تحرج الشركاء في التحالف الذي يجري تشكيله، لكنها تتضمن أيضا في جزء منها لفتات شخصية بين ضباط كبار في الجيوش التابعة للدول المجاورة ونظرائهم في إسرائيل.

المصلحة المشتركة المركزية لكافة الأطراف هي وقف البرنامج النووي الايراني، لكن المخاوف الفورية والخطيرة أكثر ترتبط بانتشار هجمات الحرس الثوري الايراني، والتي تشمل هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ كروز، والتي تحدث تقريبا كل شهر، ضد أهداف في السعودية ودولة الامارات من قبل جهات تدعمها ايران من بينهم الحوثيين في اليمن، جزء من هذه الهجمات نفذ الاسبوع الماضي في السعودية ودولة الامارات هذه الخطوة ستتيح لسلاح الجو الاسرائيلي اعتراض تهديدات بعيدة عن حدودها، ما يزيد العمل الاستراتيجي لإسرائيل.