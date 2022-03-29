وقالت الوزارة "حضر التمرين ثلاثة ضباط من شرطة إسرائيل من مجال الإنترنت والطائرات بدون طيار"

أكدت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه تم إنعقاد الاجتماع السنوي للتحالف الأمني ​​الدولي في دبي، بمشاركة وزير الأمن الداخلي عومر بارليف وممثلين عن 10 دول أخرى، مضيفة أن الإجتماع قدم استعراضًا لأنشطة التحالف، بما في ذلك مراجعة للتمرين الذي تم إجراؤه مؤخرًا بمشاركة دول التحالف في مجال التعامل مع الهجمات الإلكترونية والطائرات بدون طيار على البنية التحتية الحيوية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي لها، إن "وزير الأمن الداخلي عومر بارليف لم يتمكن من حضور الاجتماع بشكل وجاهي بسبب الأحداث الأمنية الأخيرة وبالتالي حضر الاجتماع بشكل إفتراضي"، مؤكدة أنه "حضر التمرين ثلاثة ضباط من شرطة إسرائيل من مجال الإنترنت والطائرات بدون طيار، وممثل عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني".

وأضافت الوزارة، أن الوزير عومر بارليف أكد في الاجتماع "أنه يرى أهمية قصوى في التعاون في هذا الإطار في مكافحة الإرهاب، التطرف والجرائم الخطيرة". مردفا، "أنا فخور بالتعاون القائم في القضايا المشتركة المتعلقة بالأمن الداخلي، بهدف إفادة المواطنين الذين يريدون أن يعيشوا حياة سلمية وروتينية. سأعمل على تعزيز التعاون بشكل أكبر، مع التركيز على التدريب، التفاهم والصداقة بين البلدين، من أجل تحسين مواجهتنا للتحديات الأمنية التي نواجهها."

وكان وزير الأمن الداخلي قد أجرى زيارة سرية للأردن الأربعاء الماضي، التقى خلالها بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن "الهدف من الاجتماع هو التنسيق قبل شهر رمضان من أجل تخفيف التوترات ومنع التصعيد في القدس".حسبما أعلن موقع واللا.

يشار إلى أن التحالف الأمني الدولي هو منصة للتعاون الدولي بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويضم مجموعات عمل تعمل معًا لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، ويضم ممثلين عن وزارة الداخلية والأمن الداخلي في 11 دولة عضو: الإمارات العربية المتحدة، فرنسا، البحرين، المغرب، إيطاليا، السنغال، سنغافورة، إسبانيا، سلوفاكيا، هولندا وإسرائيل.