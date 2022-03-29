خمسة قتلى واصابة في عملية اطلاق نار وقعت في مدينة بني براك وسط إسرائيل

ارتفعت حصيلة القتلى في عملية إطلاق نار في مدينة بني براك وسط إسرائيل الى خمسة ،ووقعت العملية في منطقتين منفصلتين في مدينة بني بني براك، وأعلن أن منفذ عملية بني براك هو ضياء حمارشة ، فلسطيني من قرية يعبد قضاء جنين، وبحسب المصادر الاسرائيلية فإنه تم اعتقاله بالسابق على خلفية أمنية.

وبحسب القناة الاسرائيلية "13" الحديث يدور عن خلية من ثلاثة فلسطينيين وصلوا الى منطقة تل ابيب من قرية يعبد شمالي الضفة الغربية.وبحسب شهود عيان للقناة الاسرائيلية "13" قالوا إن منفذ العملية قام بإطلاق النار تجاه مركبة في شارع هرتسل جابوتنسكي، وإصاب شخصا كان يجلس في سيارته، وبعد ذلك أطلق النار تجاه دكان وأطلق النار تجاه شخصين في الحانوت، وبحسب التقارير واصل طريقه واطلق النار تجاه شخص مسلح والذي بدوره قام باطلاق نحوه وقام بتصفيته وأدى الى اصابته بصورة خطيرة.

وأفادت مصادر اسرائيلية ان جهاز الشاباك الاسرائيلي يحقق في العملية في بني براك.وفي اعقاب العملية سيجري رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت لإجراء مشاورات مع وزير الأمن بيني غانتس، ووزير الامن الداخلي عومر بارليف، رئيس هيئة الاركان آفيف كوخافي، رئيس جهاز الشاباك رونين بار وقائد الشرطة يعكوف شبتاي.

منفذ عملية بني براك هو ضياء حمارشة ، فلسطيني من قرية يعبد قضاء جنين ، وانه يتواجد في إسرائيل بدون تصريح، وهو من مواليد العام 1995ـ، وكان قضى محكومية بالسجون الاسرائيلية بسبب مخالفات أمنية.

وقال المتحدث باسم الشرطة أن الحديث يدور عن "حادث خطير جدا، وقع في عدة مواقع" مشيرا إلى أنه في إطاره قام راكب دراجة نارية بإطلاق النار تجاه مواطنين. وأعلنت الشرطة أن حادث إطلاق النار بدأ في شارع بياليك في رمات جان.