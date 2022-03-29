وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس يجري تقييما امنيا بمشاركة كافة قادة الأجهزة الامنية

قال رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت تعقيبا على عملية إطلاق النار التي أدت الى مقتل 5 إسرائيليين في مدينة بني براك وسط إسرائيل "إسرائيل تقف أمام موجة إرهاب جديدة قاتلة. قلبي مع العائلات التي فقدت هذا المساء أحباءها وأصلي لشفاء الجرحى".وأضاف ينينيت :"الأجهزة الأمنية تعمل. سنكافح الإرهاب بكل مثابرة وعناد وبقبضة حديدية. إنهم لن يقتلعونا من هنا. نحن سننتصر، يجب علينا جميعا التحلي بالمسؤولية واليقظة".

من جانبه عقب وزير الامن الاسرائيلي بيني غانتس على العملية :"عشية ليلة صعبة جدا، أشارك بحزن العائلات، مررنا فترة صعبة كشعب وكدولة إسرائيل أمام موجات الارهاب -ودائما انتصرنا بإصرار وبقوة وهكذا سيكون هذه المرة. الجهاز الامني كله-الجيش الاسرائيلي، الشاباك والشرطة- ستعمل بكل الوسائل لإعادة الأمن إلى الشوارع الإسرائيلية والشعور بالامن للمواطنين".

وعقب وزير الخارجية الاسرائيلية يائير لابيد على العملية في بني براك :"ليلة صعبة جدا، الارهاب العنيف والقاسي جدا يمس بالمواطنين الأبرياء، قلبي مع العائلات التي ستسمع هذا الخبر القاسي، اتمنى الشفاء العاجل للجرحى وأشد على ايادي عائلاتهم.دولة إسرائيل قوية، سنحارب الارهاب بقوة واصرار، قوات الامن ستواجة اياما متوترة ، أدعمكم وأصلي بأن تعودوا الى بيوتكم آمنين".

وأجرى وزير الأمن الاسرائيلي بيني غانتس مساء اليوم تقييما أمنيا للوضع بمشاركة قائد الاركان افيف كوخافي، رئيس جهاز الشاباك رونين بار، رئيس الاستخبارات العسكرية اهارون حليوه، منسق اعمال الحكومة في المناطق غسان عليان ورئيس قسم العمليات عودد بسيوك.