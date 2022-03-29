بعد عملية بني براك-الشرطة الاسرائيلية ترفع جهوزيها الى أعلى مستوى

رفع جهوزية الشرطة هي لأول مرة منذ عملية "حارس الاسوار" العام الماضي

في أعقاب عميلة إطلاق النار في مدينة "بني براك" وسط اسرائيل مساء اليوم والتي اسفرت عن مقتل خمسة اسرائيليين، رفعت الشرطة الاسرائيلية من جهوزيتها، وأمر قائد الشرطة يعكوف شبتاي برفع جهوزية الشرطة للمستوى الأعلى، ويأتي هذا لأول مرة منذ عملية "حارس الأسوار" العام الماضي.

وبحسب موقع "واينت" فإنه ابتداء من يوم غد فإن كافة مقار الشرطة في الالوية المختلفة للشرطة ستتعامل بصورة متواصلة- "بالعمل على احباط هجمات، التواجد في الشارع، وحماية المواطنين". اضافة لذلك أمر القائد العام للشرطة على مضاعفة قوات الشرطة بصورة ميدانية وقيامهم بمهام تأمين المؤسسات التربوية، مراكز التسوق والامكنة المليئة بالاشخاص.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي انه في ختام لتقييم الوضع اجريت بوقت سابق، أمر كوخافي بإحضار قوات اضافية الى منطقة الضفة الغربية، والتي ستتمثل بأربع وحدات عسكرية.

وعلى صعيد متصل اقر مساء اليوم ان المجلس الوزاري المصغر سيجتمع بعد ظهر يوم غد لاجراء مناقشة حول الخطوات العملياتية التي سيتم اتخاذها من قبل القوات الامنية.