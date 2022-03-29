الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدين عملية "بني براك" التي اسفرت عن مقتل 5 إسرائيليين

الرئيس الفلسطني شدد على "أن السلام العادل والدائم هو الطريق الأقصر والأصح لتوفير الأمن والاستقرار"

أدان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس العملية الليلة في بني براك والذي اسفرت عن مقتل خمسة إسرائيليين في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني من قرية يعبد قضاء جنين.

وشدد ابو مازن في بيانه أن "مقتل مواطنين إسرائيليين وفلسطينيين لن يؤدي سوى إلى تدهور الوضع، حيث أن الجميع معني بدعم الازدهار، وبشكل أساسي على خلفية حلول رمضان والاعياد اليهودية والمسيحية المرتقبة".

وحذر ابو مازن "من استغلال هذا الحدث لتبرير الاعتداء على فلسطينيين من قبل مستوطنين" وأضاف :"دائرة العنف تثبت فقط أن السلام الدائم، الشامل والعادل هو الطريق الأقصر والأصح ، لتوفير الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني والاسرائيلي ولشعوب المنطقة".

في حين "باركت" كل من حركتي حماس والجهاد الاسلامي العملية حيث وصفتها حماس "بالبطولية" مشيرة الى ان مثل هذه العمليات "ستتواصل"، والامر الذي أكدته حركة الجهاد أيضا في مباركتها للعملية.

وعلى صعيد متصل اقر مساء اليوم ان المجلس الوزاري المصغر سيجتمع بعد ظهر يوم غد لاجراء مناقشة حول الخطوات العملياتية التي سيتم اتخاذها من قبل القوات الامنية.