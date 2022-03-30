قصف صاروخي يستهدف محيط معسكر"زيلكان" التركي شمال العراق

قال المصدر إن، "محيط معسكر زليكان التركي في الموصل تعرض للاستهداف بثلاثة صواريخ"

أعلن مصدر أمني عراقي، أن محيط معسكر "زيلكان" التركي في مدينة الموصل بمحافظة نينوى تعرض لقصف بثلاثة صواريخ.

وقال المصدر إن، "محيط معسكر زليكان التركي في الموصل تعرض للاستهداف بثلاثة صواريخ"، مضيفا أنه "لم يعلن عن أي إصابات تذكر"، حسب موقع النشرة.

وكان معسكر "زيلكان" قد تعرض لقصف بالصواريخ مطلع الشهر الجاري، حيث أطلقت وقتها باتجاه المعسكر أكثر من 10 صواريخ من الجانب الأيمن من الموصل.

يشار إلى أن القوات التركية تتخذ من المعسكر مقرا لها داخل الأراضي العراقية.

ويذكر أن قاعدة "زيلكان" تعرضت إلى قصف صاروخي في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث سقطت 4 صواريخ في محيط القاعدة، دون وقوع إصابات تذكر.