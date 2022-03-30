الجيش الاسرائيلي يداهم منزل منفذ عملية بني براك في يعبد واعتقال 5 مشتبهين بالارتباط مع داعش من منطقة الناصرة ووادي عارة

الجيش الاسرائيلي يرفع الجهوزية الامنية في خط التماس ويعزز تواجد في مواقع لاحتكاك بالضفة الغربية

داهمت قوات الأمن الاسرائيلية الليلة قرية يعبد قضاء جنين شمالي الضفة الغربية والتي يعيش بها منفذ عملية "بني براك" ضياء حمارشة، والتي نفذ ليلة أمس عملية إطلاق نار في مدينة بني براك وسط إسرائيل، أسفرت عن مقتل خمسة إسرائيليين، واعتقلت عددا من الأشخاص، بينهم شقيقه وأحد أصدقاءه، وبشكل استثنائي باشر الجيش الاسرائيلي بمسح المنزل قبل هدمه .

كما اعتقلت قوات الأمن الاسرائيلية خلال الليلة الماضية مشتبهين "بالقيام بأنشطة عدائية" بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وتركزت عملية الاعتقال في مخيم بلاطه القريب من نابلس وفي كفر قدوم، رام الله ، مردة، وايضا قرى جنوب بيت لحم، من بين المعتقلين طلاب جامعات، سجناء أمنيين وآخرين.

ونقل موقع "والا" الاخباري عن مصدر أمني صباح اليوم صرح إنه خلال الاربع وعشرين ساعة القادمة "الجيش الاسرائيلي سيشدد الأمن في خط التماس وسيمنع دخول أشخاص بشكل غير قانوني" وقال أن "هناك مخاوف حقيقية لتنفيذ عمليات إضافية". وأضاف "اليوم سيتم تعزيز الوضع الأمني في كافة مواقع الاحتكاك في أنحاء الضفة الغربية والمناطق التجارية، المفترقات والطرق المركزية".

واعتقلت قوات الأمن الليلة خمسة من منطقة وادي عارة والناصرة للاشتباه بتورطهم بأنشطة لداعش، وتم توقيف خمسة منهم، وستجري الأجهزة الأمنية مشاورات في أعقاب التطورات الأخيرة، في محاولة لمنع تصعيد الأوضاع. وبحسب "والا" ينوي الجيش الاسرائيلي متابعة الأوضاع عن قرب للتجهيزات أنشطة "يوم الأرض" وصلاة الجمعة الأولى في شهر رمضان، كما اتخذ قرار برفع جهوزية القبة الحديدية جنوب البلاد، خشية اطلاق قذائف من غزة، رغم التقديرات في جهاز الأمن الاسرائيلي بأنه لا توجد لحركة حماس اي مصلحة مباشرة بالتصعيد.

مسؤولون أمنيون يقدرون أن حماس ستحاول تهدئة الأوضاع في قطاع غزة، لكنها ستشعل التحريض في أنحاء الضفة الغربية، والمخاوف من أن تسفر المواجهات العنيفة بين قوات الأمن الاسرائيلية والمتظاهرين الفلسطينيين عن قتلى.