إسرائيل: انعقاد اجتماع للجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب قبل يوم الأرض

سيعقد مسؤولون من الجنة اليوم الأربعاء مشاورات بشأن الأحداث والهجمات الأخيرة التي تقلق السلطات الإسرائيلية

يخشى ممثلو الأحزاب الأعضاء في لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في إسرائيل، من اندلاع توترات واشتباكات في الذكرى السنوية ليوم الأرض، والتي من المخطط إحيائها في مواقع مختلفة.

وسيعقد مسؤولون من اللجنة اليوم الأربعاء مشاورات بشأن الأحداث والهجمات الأخيرة التي تقلق السلطات الإسرائيلية، وبحسب خطة أولية ، ستنطلق مسيرة يوم الارض في شمال البلاد ظهرًا من مدينة سخنين باتجاه مدينة عرابة ثم إلى مجلس دير حنا المحلي حيث يقام التجمع الرئيسي.

وفي نفس السياق، قال رئيس مجلس دير حنا، قاسم سالم، "تم الانتهاء من الاستعدادات اللوجستية لاحياء يوم الأرض ، لكن المنظمين قلقين من أن حضور الفعاليات قد يكون محدودًا بسبب موجة الهجمات"، حسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة، أن مسؤول كبير في لجنة المراقبة أكد أنه "لا يمكننا السماح لهذه الهجمات وللمنفيذين بتغيير والتحكم ببرنامجننا، سنقوم باحياء اليوم حتى لو كان لابد من القيام بذلك بطريقة محدودة"، مضيفا "ندين الهجمات، فهذه الفظائع لا تؤذي الأبرياء فحسب، بل تغذي التحريض على الكراهية ضد المواطنين العرب في الفترة التي تسبق شهر رمضان".