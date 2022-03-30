English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • إسرائيل: انعقاد اجتماع للجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب قبل يوم الأرض

إسرائيل: انعقاد اجتماع للجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب قبل يوم الأرض

i24NEWS

دقيقة 1
مظاهرة نظمها البدو وعرب إسرائيل قبل يوم الأرض في قرية ساوي الأطرش في 26 مارس/آذار 2022
Jamal Awad/Flash90مظاهرة نظمها البدو وعرب إسرائيل قبل يوم الأرض في قرية ساوي الأطرش في 26 مارس/آذار 2022

سيعقد مسؤولون من الجنة اليوم الأربعاء مشاورات بشأن الأحداث والهجمات الأخيرة التي تقلق السلطات الإسرائيلية

يخشى ممثلو الأحزاب الأعضاء في لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في إسرائيل، من اندلاع توترات واشتباكات في الذكرى السنوية ليوم الأرض، والتي من المخطط إحيائها في مواقع مختلفة.

Video poster

وسيعقد مسؤولون من اللجنة اليوم الأربعاء مشاورات بشأن الأحداث والهجمات الأخيرة التي تقلق السلطات الإسرائيلية، وبحسب خطة أولية ، ستنطلق مسيرة يوم الارض في شمال البلاد ظهرًا من مدينة سخنين باتجاه مدينة عرابة ثم إلى مجلس دير حنا المحلي حيث يقام التجمع الرئيسي.

وفي نفس السياق، قال رئيس مجلس دير حنا، قاسم سالم، "تم الانتهاء من الاستعدادات اللوجستية لاحياء يوم الأرض ، لكن المنظمين قلقين من أن حضور الفعاليات قد يكون محدودًا بسبب موجة الهجمات"، حسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة، أن مسؤول كبير في لجنة المراقبة أكد أنه "لا يمكننا السماح لهذه الهجمات وللمنفيذين بتغيير والتحكم ببرنامجننا، سنقوم باحياء اليوم حتى لو كان لابد من القيام بذلك بطريقة محدودة"، مضيفا "ندين الهجمات، فهذه الفظائع لا تؤذي الأبرياء فحسب، بل تغذي التحريض على الكراهية ضد المواطنين العرب في الفترة التي تسبق شهر رمضان".