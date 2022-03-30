رؤساء الأحزاب العربية في إسرائيل يدينون عملية "بني براك" التي أسفرت عن مقتل 5 إسرائيليين

رؤساء القائمة الموحدة والمشتركة يدينون "بشدة" عملية إطلاق النار في بني براك وسط اسرائيل

أدان رؤساء الأحزاب العربية في الائتلاف الحكومي والمعارضة الاسرائيلية عملية إطلاق النار في مدينة بني براك وسط إسرائيل مساء الثلاثاء والتي أسفرت عن مقتل 5 إسرائيليين بينهم شرطي إسرائيلي قام بتحييد المنفذ، وهو فلسطيني من قرية يعبد قضاء جنين شمال الضفة الغربية.

رئيس القائمة الموحدة والشريك في الائتلاف الحكومي منصور عباس أدان العملية بشدة وقال "في بني براك وقعت جريمة إرهابية ومدانة ضد مواطنين أبرياء، أشارك حزن العائلات واتمنى الشفاء للجرحى وقال عباس "جميعنا نقف أمام موجة ارهابية قاتلة، جميعنا بدون تمييز، شوارع المدن في إسرائيل مكتظة بالمواطنين العرب واليهود، ومن يخرج لارتكاب حملة قتل حقيرة لا يميز ويفرق بين دم ودم".

وأضاف عباس :"رمضان، الفصح اليهودي، والفصح المسيحي يقتربون، من واجبنا الأخلاقي، الديني والقيادي ، كسائرين على طريق النبي إبراهيم وأبناء الديانات الثلاث، هو الشروع بعملية مصالحة وشراكة تستند على قيم الدين والايمان بالله، والقيم الانسانية والعالمية التي تربي على التسامح، السلام وقدسية الحياة البشرية واينما كانت، وبطبيعة الحال ضد الكراهية، الجريمة والعنف".

وتابع عباس :"لن نكتفي بالادانات وبيانات العزاء، لأن الارهاب لا يتوقف ولا يطأطأ رأسه، نحن مصممون للخروج إلى طريق السلام رغما عن كافة المتطرفين، ونحن مصممون أن نقوم بكل شيئ لمنع تكرار الاعتداء على المواطنين الأبرياء، لا يمكن عدم ملاحظة جماعة المصالح المتطرفة التي تصر على الاعتداء على نسيج العلاقات بين اليهود والعرب في الدولة. لن نسمح لهم بذلك والتزم بهذا مجددا. انا ملتزم لكافة مواطني الدولة بوقف هذا، دورنا كقادة هو أن نعمل بكل قوة بالحرص على أن تمر كافة اعيادنا جميعا بهدوء وأن يحتفل الجميع مع عائلاتهم، اينما يريدون، بدون خوف. من سيعطي قلبة للسلام والأخوة فإنها حقيقة ستتحقق".

من جانبه أدان رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة العملية وقال إن "خمسة مواطنين قتلوا، كل واحد منهم هو عالم بحد ذاته .. يتمزق القلب أمام فجيعة وفقدان العائلات".وأضاف :"اعارض بشدة اي اعتداء على مواطنين، فلسطينيون وإسرائيليون على حد سواء، وكل اعتداء على الأبرياء، حان الوقت لانهاء الاحتلال وإحلال السلام الذي يجلب الأمن والحياة الطبيعية لكلا الشعبين".

من جانبها ادانت النائبة عايدة توما-سليمان من القائمة المشتركة العملية وقالت في تغريدة :"حادثة أخرى مفجعة وصادمة، كل روح تصرخ ضد هذه الأفعال. يحظر علينا ان نتيج لمثل هذه الحوادث الصعبة بأن تتحول لحجة لحملة تحريض وملاحقة- مثلما تحاول جهات عنيفة في اليمين. في هذه الساعة الصعبة أطالب الجميع التصرف بمسؤولية".