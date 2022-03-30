نصر الله يستقبل ‏الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي ويبحث معه آخر الأوضاع وتطور العمليات في المنطقة

كان حزب الله اصدر بيانا في وقت متأخر من الليل الماضي أشاد فيه بعملية إطلاق النار في إسرائيل.

قام الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، بإستقبال ‏الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ‏والوفد المرافق له، وناقش الجانبان آخر ‏الأوضاع في الساحة الإسرائيلية الفلسطينية وتطور العمليات التي عرفتها المنطقة في الأيام الأخيرة.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان، إن "الطرفان أجريا تقييمًا عامًا للأوضاع ‏في المنطقة على ضوء المستجدات الإقليمية والدولية ‏وانعكاسها خصوصًا على القضية الفلسطينية".

وكان حزب الله اصدر بيانا في وقت متأخر من الليل الماضي "أشاد فيه بعملية إطلاق النار في إسرائيل" والتي وقعت في مدينة براك وسط اسرائيل واسفرت عن مقتل 5 إسرائيليين.

يشار إلى أن حركتا "حماس" و"الجهاد"، أنهت الإثنين الماضي، سلسلة لقاءات قيادية موسعة، بمشاركة قيادات سياسية وقادة الجناحين العسكريين، "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، وقادة التنظيم، والمئات من الشخصيات والقيادات الحركية المختلفة، حسب موقع العربي الجديد.

ويذكر أنه عقدت الحركتان خمسة لقاءات، شاركت فيها كافة المستويات القيادية. غير أنّ المنتظر أنّ تتوسع هذه اللقاءات لتشمل القواعد الشعبية والتنظيمية للفصيلين الإسلاميين في وقت لاحق.