شركة قطر للطاقة: "قطر للطاقة ستستحوذ على 40% من هذه المنطقة في حين تحتفظ اكسون موبيل بالحصة الباقية وهي 60%"

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أمس الثلاثاء، أن قطر تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار في مصر في مشروعات مختلفة، وأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "ثمن التقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية-القطرية".

وقالت رئاسة الوزراء المصرية في بيان لها صدر في أعقاب استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، "في اطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، يشير الجانبان الى الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات" القطرية في مصر بقيمة "اجمالية قدرها 5 مليارات دولار في الفترة القادمة".

ومن جانبها، أكدت شركة قطر للطاقة في الدوحة في بيان لها أمس الثلاثاء أنها "وقعت مع شركة اكسون موبيل اتفاقية تستحوذ بموجبها على حصة في منطقة استكشاف بحرية (للغاز) في شمال مراقيا" في البحر المتوسط قبالة الساحل الشمالي الغربي لمصر، مضيفة، "قطر للطاقة ستستحوذ على 40% من هذه المنطقة في حين تحتفظ اكسون موبيل بالحصة الباقية وهي 60%"، في حين أنه لم يحدد البيان المصري المجالات التي ستضخ فيها الاستثمارات القطرية.

وأشارت قطر للطاقة الى أن "اكسون موبيل حصلت في العام 2020 على حقوق التنقيب في منطقة شمال مراقيا البحرية التي تغطي مساحة قدرها 4847 كيلومترًا مربعة في مياه تراوح أعماقها بين ألف وألفي متر".

يشار إلى أن هذا الاعلان عن الاستثمارات القطرية في ما يبدو أنه تطوير للعلاقات المصرية- القطرية التي استؤنفت مطلع العام الماضي يأتي بعد أربع سنوات من القطيعة والتوتر اذ قطعت مصر أسوة بالسعودية والامارات والبحرين كل العلاقات مع قطر في العام 2017.