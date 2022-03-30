الرئيس الاسرائيلي يقوم بزيارة تاريخية الى الاردن

هرتسوغ سيكون الرئيس الاسرائيلي الأول الذي يجري زيارة علنية الى المملكة الاردنية وسيتم استقباله بمراسم رسمية

انطلق الرئيس الاسرائيلي يتسحاك هرتسوغ اليوم الاربعاء في زيارة تاريخية الى الاردن، حيث سيكون الرئيس الإسرائيلي الأول الذي يجري زيارة علنية الى المملكة الاردنية وسيتم استقباله في قصر العاهل الاردني في العاصمة عمان في مراسم رسمية، مع السجادة الحمراء وعزف الحرس الوطني ورفع الاعلام الإسرائيلية.

ووصل الرئيس هرتسوغ اليوم الى عمان بعد دعوة تلقاها من العاهل الاردني عبد الله الثاني، وكان سبق وأن اجتمع الجانبان في الماضي سرا، لكن الزيارة اليوم هي الزيارة الرئاسية العلنية الاولى للرئيس الاسرائيلي، ونشر الديوان الملكي في عمان ومقر الرئيس الاسرائيلي أمس بيانا حول الزيارة المخطط لها.

ومن المخطط ان يجري الزعيمان اجتماعا مغلقا بينهما، وسيجريان بعد اجتماعا بمشاركة مستشارين لكلا الزعيمان، وفي نهاية الاجتماع سيعود هرتسوغ الى إسرائيل.

وفي الزيارة التي تم تنسيقها مع رئيس الحكومة الاسرائيلية ، وزير الخارجية الاسرائيلية ومكاتبهم، سيناقش العاهل الاردني والرئيس هرتسوغ عدة مواضيع، بينها توثيق العلاقات بين البلدين، الحفاظ على استقرار المنطقة، بالتشديد على فترة الأعياد القريبة، تقوية السلام والتطبيع والفرص الكثيرة التي توفرها العلاقات بين إسرائيل ، الاردن والمنطقة كلها, وتأتي الزيارة في توقيت حساس جدا، قبل شهر رمضان والتوتر الكبير في إسرائيل بعد موجة العمليات الأخيرة والمخاوف من التصعيد الشهر المقبل.وأحد أهداف الزيارة هي المحاولة للعمل على تهدئة النفوس في الضفة الغربية عموما وفي القدس الشرقية على وجه الخصوص.