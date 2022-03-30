مصر وتركيا تدينان عملية "بني براك" التي اسفرت عن مقتل 5 إسرائيليين

اسرائيل وتركيا تدينان العملية وتحذران من مغبة تدهور الأوضاع في شهر رمضان

أدانت مصر وتركيا اليوم عملية إطلاق النار في "بني براك" والتي أسفرت عن مقتل 5 إسرائيليين ، وإعربت كل منها عن "رفض ومعارضة كافة أنواع العنف".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان إدانة للعملية ، بصورة مشابهة للإدانة لعملية الخضيرة قبل يومين وقال :"نحن ندين حادثي إطلاق النار اللذان وقعا قرب تل أبيب وأسفروا عن مقتل خمسة أشخاص، وإصابة آخرين".

وأضاف المتحدث "مصر تعارض كافة أنواع العنف والإرهاب، يجب مضاعفة الجهود المطلوبة للحفاظ على التهدئة بين الجانبين ، الفلسطيني والإسرائيلي، بدون أن تتدهور الى جولات عنف اضافية".

وإدانت السفارة التركية في تل أبيب اليوم العملية في بني براك والتي أسفرت عن مقتل إسرائيليان بينهم شرطي وقالت :"لدينا مخاوف من أن الهجمات التي تضاعفت في الأيام الأخيرة ستجر المنطقة مجددا الى مواجهة في شهر رمضان القادم وفي عيد الفصح". وقدمت تعازيها الى عائلات الضحايا والى الحكومة والشعب الاسرائيلي.