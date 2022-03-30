العاهل الأردني يفتتح الجلسة مع الرئيس الإسرائيلي بإدانة عملية بني براك العدائية

شكر الرئيس الملك على إدانته العلنية للهجوم، وأضاف أن الطرفين يتقاسمان قيمًا مشتركة تتمثل في الازدهار والسلام

انتهت بعد عصر الأربعاء الجلسة التاريخية التي جمعت الملك عبد الله الثاني في عمان بالرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، وهرتسوغ هو أول رئيس إسرائيلي يجري زيارة علنية للمملكة الأردنية وتم استقباله في حفل رسمي، وفرشت السجادة الحمراء وحضر حرس الشرف ورفعت الأعلام الإسرائيلية، بحسب النشر في معاريف.

وبحسب بيان رسمي صادر عن العائلة المالكة الأردنية، أوضح الملك ضرورة التحرك لتحقيق السلام الإقليمي، وشدد على أن العنف لا يزال يسبب الألم ويشكل أرضا خصبة للتطرف. "رأى الملك أن زيارة هرتسوغ فرصة لإجراء مناقشة متعمقة حول موضوع كيفية المضي قدما في الجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم، وبناء مستقبل يحتوي على فرص للجميع، بما في ذلك مفهوم مشترك للأمن، بعيدا عن الأزمات والعنف ".

وافتتح الملك الجلسة بإدانته كافة العمليات العدائية التي نفذت خلال الأسبوع الأخير في إسرائيل، وكان آخرها عملية بني براك العدائية التي نفذها فلسطيني من قرية يعبد قرب جنين حوالي الساعة الثامنة من مساء أمس الثلاثاء وحصدت أرواح خمسة إسرائيليين. وقدم الملك تعازيه للعائلات الثكلى.

ووجه الرئيس الإسرائيلي شكره للملك في بداية اللقاء على حسن ضيافته وأكد أن إسرائيل تواجه في الأيام القليلة الأخيرة موجة إرهاب قتل خلالها 11 شخصا. وأضاف هرتسوغ "يجب أن نحارب سوية كل أشكال الإرهاب وأن نتعاون من أجل أمن بلادنا".

كما شكر الرئيس الملك على إدانته العلنية للهجوم، وأضاف أن الطرفين يتقاسمان قيمًا مشتركة تتمثل في الازدهار والسلام، لكنه دعا إلى استمرار الحوار بين الدول الأخرى "بما في ذلك جيراننا الفلسطينيين". وأشار إلى أن هذه الأيام مقدسة بالنسبة للديانات الثلاث، ولذلك "يجب أن نسمح للجميع بممارسة إيمانهم بأمن وسلام".

يشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي عاد إلى البلاد حوالي الساعة 15:30، بعد الظهر.