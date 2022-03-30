هجوم بني براك/ مسعف في نجمة داوود الحمراء: "الارهابي حاول قتلي لكنه لم يستطع إطلاق النار من سلاحه"

مناحم "كان الإرهابي يقف أمامي، بضعة أمتار، صوب بندقيته نحوي، وقام مرارا بسحب الزناد لإطلاق النار، الله حماني"

قال مسعف في "نجمة داود الحمراء" من سكان بني براك مناحم إنغلندر، للقناة الإسرائيلية (12) اليوم الأربعاء، إنه واجه "الإرهابي وجها لوجه، الذي ضغط الزناد على بندقيته عدة مرات، لكنه لم ينجح" مشيرا إلى أنه سمع أصوات إطلاق نار من منزله، حيث كان مع زوجته وأطفاله، وبدأ في تلقي معلومات من شبكة اتصالات "نجمة داوود الحمراء" حول إطلاق النار على المدنيين.

وبادر المسعف مناحم إنغلندر إلى إخبار نجمة داوود الحمراء أنه كان في الجوار ونزل إلى الشوارع، وصاح أحد الجيران: "يا مناحم، إنتبه!" يتذكر قائلا: "رجعت بضع خطوات إلى الوراء، لكنني لم أر شيئا خارج نطاق المألوف".

"ثم ، بعد ثانيتين، كان الإرهابي يقف أمامي، ثلاثة أو أربعة أمتار، صوب بندقيته نحوي، وقام مرارا وتكرارا بسحب الزناد محاولا إطلاق النار، الله حماني ليس لدي أي تفسير آخر، لا أعرف ما إذا كان السلاح محشوراً أم لم يكن هناك المزيد من الرصاص".

وتابع مناحم إنجلندر "حدث كل هذا في ثوانٍ. استدرت، وصعدت سلالم المبنى الخاص بي، وصعدت إلى منزلي وأغلقت الباب خوفا من أن يأتي ورائي" وقال، وهو ينظر إلى لقطات كاميرا الأمن للهجوم صباح الأربعاء، إن" الإرهابي، بدلا من أن يتبعه، توجه إلى الشارع وواصل هجومه القاتل. وأضاف بأنه عندما رأى من نافذته أن الوضع آمن، عاد إلى الخارج لتقديم المساعدة للجرحى.

وأشار مناحم إلى أنه "لا أستطيع اخراج من رأسي أنني كنت أواجه الإرهابي، أنا أستوعب ببطء ما حدث، لولا الله، لما كنت هنا أتحدث إليكم "

جدير بالذكر أن الهجوم على بني براك هو الثالث خلال أسبوع في إسرائيل، حلف لحدة الآن 11 قتيلا، 9 مدنيين و3 من رجال الشرطة.