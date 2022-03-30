الولايات المتحدة تفرض عقوبات على موردي برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني

العقوبات شملت شركات في إيران والصين والإمارات والكويت ولبنان؛ لقيامها بأعمال تجارية مع شركة خطوط شحن إيران

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على موردي (شخص وشبكة شركات تابعة له) شركة بارشين الإيرانية للصناعات الكيماوية لتقديمهم المساعدة لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وأكد البيان أن وكيل شراء مقيم في إيران اسمه محمد علي حسيني، اشترى مع هذه الشركات مواد مرتبطة بالدفع الصاروخي الباليستي لوحدة من الحرس الثوري الإسلامي مسؤولة عن أبحاث وتطوير الصواريخ الباليستية.

وأشارت الحزانة إلى أن العقوبات شملت شركات في إيران والصين والإمارات والكويت ولبنان؛ لقيامها بأعمال تجارية مع شركة خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا ثلاث كيانات إيرانية، بسبب أنشطة تتعلق بنشر الأسلحة التقليدية.

وأفاد بيان وزارة الخزانة أن "هذه العقوبات تأتي في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل، العراق في 13 مارس/ آذار الجاري والهجوم الصاروخي الحوثي المدعم من إيران على منشأة أرامكو السعودية في 25 من نفس الشهر ، فضلاً عن الهجمات الصاروخية الأخرى التي شنها وكلاء إيران ضد السعودية والإمارات"،