English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • الولايات المتحدة تفرض عقوبات على موردي برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على موردي برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني

i24NEWS

دقيقة 1
ارانيون يقودون صواريخ بجوار دراجاتهم النارية خلال مسيرة لإحياء الذكرى 42 للثورة الإسلامية ، في ساحة آزادي (الحرية) في طهران ، إيران ، الأربعاء 10 فبراير 2021.
(AP Photo/Ebrahim Noroozi)ارانيون يقودون صواريخ بجوار دراجاتهم النارية خلال مسيرة لإحياء الذكرى 42 للثورة الإسلامية ، في ساحة آزادي (الحرية) في طهران ، إيران ، الأربعاء 10 فبراير 2021.

العقوبات شملت شركات في إيران والصين والإمارات والكويت ولبنان؛ لقيامها بأعمال تجارية مع شركة خطوط شحن إيران

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على موردي (شخص وشبكة شركات تابعة له)  شركة بارشين الإيرانية للصناعات الكيماوية لتقديمهم المساعدة لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

Video poster

وأكد البيان أن وكيل شراء مقيم في إيران  اسمه محمد علي حسيني، اشترى مع هذه الشركات مواد مرتبطة بالدفع الصاروخي الباليستي لوحدة من الحرس الثوري الإسلامي مسؤولة عن أبحاث وتطوير الصواريخ الباليستية.

وأشارت الحزانة إلى أن العقوبات شملت شركات في إيران والصين والإمارات والكويت ولبنان؛ لقيامها بأعمال تجارية مع شركة خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا ثلاث كيانات إيرانية، بسبب أنشطة تتعلق بنشر الأسلحة التقليدية.

وأفاد بيان وزارة الخزانة أن "هذه العقوبات تأتي في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني على أربيل، العراق في 13 مارس/ آذار الجاري والهجوم الصاروخي الحوثي المدعم من إيران على منشأة أرامكو السعودية في 25 من نفس الشهر ، فضلاً عن الهجمات الصاروخية الأخرى التي شنها وكلاء إيران ضد السعودية والإمارات"، 