البحرين تدين العملية العدائية في مدينة بني براك الإسرائيلية

البحرين " تعبر عن أسفها وتقدم التعازي لعائلات الضحايا ولحكومة إسرائيل وتؤكد رفضها لكل أشكال العنف والتطرف"

أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة، الأربعاء، العملية العدائية التي وقعت أمس الثلاثاء في مدينة بني براك وسط إسرائيل. وجاء في البيان أن "البحرين تعبر عن أسفها وتقدم التعازي لعائلات الضحايا ولحكومة إسرائيل وتؤكد رفضها لكل أشكال العنف والتطرف".

يشار إلى أن الإمارات ومصر والأردن أصدروا بيانات منددة بالعملية التي راح ضحيتها خمسة مواطنين، اثنان من سكان بني براك، شرطي عربي ومواطنان أوكرانيان.

وشهدت المدن الإسرائيلية في الأسبوع الأخير، عمليات عدائية متلاحقة، أعادت إلى الأذهان العمليات الإنتحارية التي نفذها فلسطينيون وسط الإسرائيليين في أماكن تجمعهم، في التسعينيات وأوقعت مئات الضحايا ودبت الذعر في قلوب المواطنين.