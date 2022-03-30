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البحرين تدين العملية العدائية في مدينة بني براك الإسرائيلية

i24news

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ضباط من الشرطة الإسرائيلية وقوات الإنقاذ في موقع هجوم إطلاق نار في بني براك ، 29 مارس ، 2022.
Avshalom Sassoni/Flash90ضباط من الشرطة الإسرائيلية وقوات الإنقاذ في موقع هجوم إطلاق نار في بني براك ، 29 مارس ، 2022.

البحرين " تعبر عن أسفها وتقدم التعازي لعائلات الضحايا ولحكومة إسرائيل وتؤكد رفضها لكل أشكال العنف والتطرف"

أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة، الأربعاء،  العملية العدائية التي وقعت أمس الثلاثاء في مدينة بني براك وسط إسرائيل. وجاء في البيان أن "البحرين تعبر عن أسفها وتقدم التعازي لعائلات الضحايا ولحكومة إسرائيل وتؤكد رفضها لكل أشكال العنف والتطرف". 

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يشار إلى أن الإمارات ومصر والأردن أصدروا بيانات منددة بالعملية التي راح ضحيتها خمسة مواطنين، اثنان من سكان بني براك، شرطي عربي ومواطنان أوكرانيان. 

وشهدت المدن الإسرائيلية في الأسبوع الأخير،  عمليات عدائية متلاحقة، أعادت إلى الأذهان العمليات الإنتحارية التي نفذها فلسطينيون وسط الإسرائيليين في أماكن تجمعهم، في التسعينيات وأوقعت مئات الضحايا ودبت الذعر في قلوب المواطنين. 