رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق:"لا يمكن لحكومة تعتمد على حزب إسلامي أن توقف الإرهاب"

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مساء اليوم الأربعاء، الحكومة إلى التصرف "بيد قوية ضد الإرهاب"

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، الحكومة إلى التصرف "بيد قوية ضد الإرهاب" وقدم تعازيه لأسر ضحيتين في بني براك، مشيدا بـ "بطولة" الشرطة وقال إن "إسرائيل هي الآن هدف "هجوم إرهابي قاتل"، بعد مقتل 11 شخصًا في ثلاث هجمات في الأسبوع المنصرم.

وقال نتنياهو "يجب أن نعيد السلام والأمن إلى المواطنين الإسرائيليين". وأضاف "لسوء الحظ الكل يرى أن حكومة تعتمد على حركة اسلامية لا تفعل ذلك وربما لا تكون قادرة على فعل ذلك" في اشارة إلى حزب القائمة العربية الموحدة العضو في الائتلاف الحكومي الحالي.

ومن جهته رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، على تصريحات بنيامين نتنياهو، قال متسائلا: "في العام المنصرم جلسنا سويا ثلاث مرات في بلفور، تفاوضنا على شراكة بين الليكود والقائمة العربية الموحدة للوصول إلى اتفاق ائتلافي، إذن، لم نكن حركة إسلامية؟" وأضاف "لم نعرض قط على حزب القائمة أن يكون جزءا من الحكومة والدليل البسيط هو أننا لو قبلناها لكنا قد شكلنا حكومة في 2019 عندما عرضوها علينا"