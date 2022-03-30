غانتس: "إن قضت الحاجة سنجند آلاف جنود الاحتياط" ودعوة للانضمام إلى الحرس المدني

"يجب أن نتذكر أن منفذي تلك العمليات العدائية فضلاً عن سعيهم لإسالة الدماء، فهم يريدون زرع الخوف والفوضى"

قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس إن "دولة إسرائيل تتعرض لهجوم عدائي قاتل، وسيجد مرتكبو تلك العمليات بانتظارهم مقاتلين مصممين ومبادرين، ومدنيين أقوياء".وأضاف"لقد عانت دولة إسرائيل حروبا وعمليات وموجات إرهابية في الماضي، وهذه المرة أيضا سننتصر. نحن نتخذ إجراءات دفاعية وهجومية لمنع الهجمات المقبلة قدر الإمكان".

أجرى وزير الأمن بيني غانتس مساء اليوم (الأربعاء) تقييمًا للوضع على الساحة الداخلية، في القيادة المركزية في القدس بمشاركة قائد الأركان اللواء أفيف كوخافي وقائد القيادة المركزية اللواء يهودا فوكس، وذلك على خلفية التصعيد الأمني. ودعا وزير الأمن الداخلي عومر بارليف الجمهور إلى التطوع في الحرس المدني وقال إنه سيتم تجنيد فرق الاحتياط من حرس الحدود على الفور، بحسب النشر في واينت.

وأضاف وزير الأمن أنه أوعز إلى قيادة الجيش بالاستعداد لمساعدة الشرطة، بما في ذلك المعدات، وإضافة قوة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي ستساعد في المهام الأمنية المختلفة". وتابع " كل الوسائل متاحة لكسر هذه الموجة. فليأخذ الأمر منا ما يأخذ لكننا سنكسر موجة الإرهاب هذه، في نهاية المطاف. بالقوة والحكمة والمسؤولية، سنعيد الهدوء، وسنعمل على أساس رؤية بعيدة المدى، وفقا للاحتياجات الأمنية ".

ووجه وزير الأمن دعوة للمواطنين "التصرف بمسؤولية وتكافل، لا بغضب ولا هستيريا. يجب أن نتذكر أن منفذي تلك العمليات العدائية فضلاً عن سعيهم لإسالة الدماء، فهم يريدون زرع الخوف والفوضى، ويسعون إلى زرع الانقسام في الداخل". وسينتصر المجتمع الإسرائيلي في اختبار الصمود هذا. أطلب من جميع المواطنين الإسرائيليين أن يواصلوا حياتهم كالمعتاد، وسط توخي اليقظة والانصياع لتعليمات قوات الأمن ".

كما قال وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف إنه بعد التشاور مع المفوض، "قرر اتخاذ بعض الخطوات الحاسمة والفورية لتقوية الشرطة من أجل إعادة الشعور بالأمن إلى الشوارع أبرزها التجنيد الفوري لفرق الإحتياط التابعة لحرس الحدود، وتجنيد 300 من مقاتلي حرس الحدود النظاميين بشكل دائم. الخدمة، إضافة إلى التجنيد الفوري لمئات المتطوعين في حرس الحدود فضلاً عن فتح الإمكانية للإنضمام إلى صفوف الحرس المدني وتوسيعه في كل مدينة وقرية وكيبوتس، في جميع أنحاء البلاد، مع دعوة المواطنين للتطوع".