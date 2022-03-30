آلاف الفلسطينيين أحيوا يوم الأرض بمسيرات في دير حنا والضفة الغربية وغزة

وفي غزة، بخلاف كل سنة، أقيمت فعالية يوم الأرض في الميناء وليس بمحاذاة الحدود الشرقية مع إسرائيل

شارك اليوم الأربعاء في احتفالات إحياء يوم الأرض، في مثلث يوم الأرض، في بلدات عرابة وسخنين ودير حنا بمشاركة نحو 1500 شخص، واستهلت بوضع الأكاليل على "أضرحة الشهداء" وحمل المشاركون في #المسيرة #الأعلام_الفلسطينية وصور "الشهداء"، ورددوا شعارات تمجد يوم الأرض".

وفي غزة، بخلاف كل سنة، أقيمت الفعالية في الميناء وليس بمحاذاة الحدود الشرقية مع إسرائيل. وفي جامعة بيرزيت أقيمت وقفات دعت إليها أطر طلابية.

وقالت لجنة "المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل: "تدعو لجنة المتابعة العليا لجماهيرنا العربية، إلى أوسع مشاركة في احياء الذكرى الـ 46 ليوم الأرض الخالد". ونقلت وسائل إعلام عن محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا، قوله إن "قضية الأرض والمسكن تقف على رأس أولويات قضايانا الى جانب القضايا الملحة الأخرى، مثل استفحال الجريمة، واستمرار سياسات التمييز العنصري، وتحويل قضية ميزانيات المجتمع العربي مجرد ميزانيات وهبات..".

وأقيمت احتفالية يوم الأرض داخل إسرائيل بالرغم من مخاوف على الصعيد الأمني لا سيما وأن البلاد تحت تأثير هجمة من العمليات الدامية التي أوقعت 11 ضحية وعشرات الجرحى مع العلم أن عملية الخضيرة أودت بحياة الجندي الدرزي ابن كفر سميع يزن فلاح (19 عاما) ولقي مصرعه في مواجهة مع منفذ عملية بني براك في محاولة للسيطرة عليه وهو الشرطي أمير خوري ابن مدينة نوف هجليل المجاورة لمدينة الناصرة.