اسرائيل:الكابينيت يعلن اضافة مئات الوظائف لسلك الشرطة والغاء تصاريح العمل لأقرباء المنفذين

عقد اجتماع المجلس الامني المصغر بعد موجة هجمات في اسرائيل أسفرت عن مقتل 11 إسرائيليا خلال اسبوع

أقر المجلس الأمني المصغر الكابينيت مساء الاربعاء مضاعفة تواجد القوات الأمنية وتكثيفها في الميدان، بالتشديد على نقاط الاحتكاك، بالاضافة الى إلغاء تصاريح العمل في الدوائر القريبة من منفذي العمليات وإضافة المئات من الوظائف الجديدة في سلك الشرطة.

وعقدت الجلسة على ضوء موجة الهجمات الأخيرة في اسرائيل، حيث استعرض خلال الجلسة صورة الوضع العامة، والجهود التي يدفعها المستوى السياسي وقوات الأمن لوقف العنف، وشدد رئيس الحكومة بينيت خلال الجلسة على المهمة العليا للقوات الامنية وهي منع هجمات إضافية وتحقيق الشعور بالأمن بين الجمهور.

ويشمل قرار المجلس الامني المصغر مضاعفة تواجد قوات الأمن في خطوط الاحتكاك والتماس ودفع خطة لاعادة بناء الجدار الفاصل، بالاضافة الى تنفيذ عمليات واسعة النطاق بين النشطاء والمتعاطفين مع ايدلوجية تنظيم الدولة الاسلامية، وأقر ايضا مواصلة وتوسيع العمل على معالجة مشكلة الأسلحة غير لبشرعية في المجتمع العربي.

وخلال النقاش برزت الحاجة الى تعزيز الردع وتحديد ثمن الخسائر في الدوائر القريبة من منفذي العمليات، ولذلك أقر الغاء تصاريح العمل في الدوائر القريبة من المنفذين ودفع خطة سريعة لهدم البيوت. إضافة الى مضاعفة رصد ومراقبة التحريض في مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك التعديلات التشريعية إذا لزم الأمر.

كما قرر الكابينيت عدم الغاء التسهيلات التي تقرر منحها للفلسطينيين خلال شهر رمضان المبارك، وأوصت الأجهزة الأمنية بالإبقاء على هذه التسهيلات تجنبا لحصول تصعيد اخر.