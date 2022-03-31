مقتل 3 مسلحين فلسطينيين خلال تبادل إطلاق نار مع الجيش الاسرائيلي في جنين شمالي الضفة

قتل ثلاثة مسلحين فلسطينيين واصابة جندي إسرائيلي بصورة طفيفة خلال تبادل إطلاق نار صباح اليوم في مخيم جنين شمالي الضفة، وجرى ذلك خلال حملة اعتقالات واسعة النطاق نفذتها القوات الأمنية الاسرائيلية في مدينة جنين ومخيم جنين، وكانت القوات الأمنية الاسرائيلية طوقت منطقة تضم عدة مبان تواجد بها نشطاء تابعون للفصائل الفلسطينية في مخيم جنين، وخلال ذلك وقع تبادل إطلاق نار مع مسلحين آخرين، العملية بدأت ليلا وتواصلت حتى ساعات الصباح بسبب تطويق المبنى.

واعلن الجيش الاسرائيلي في بيان إن قوات من الجيش الاسرائيلي وشرطة حرس الحدود تواجدت في مخيم جنين لاعتقال مطلوبين، وخلال ذلك قام مسلحون بإطلاق النيران تجاه القوات الاسرائيلية، والذين بدورهم ردوا على اطلاق النار وأصابوا المسلحين" وأشار البيان الى اصابة جندي اسرائيلي بصورة طفيفة خلال اطلاق النار وتم نقلة الى المستشفى لتلقي العلاج.

الحديث يدور عن عملية اعتقالات مشتركة وواسعة النطاق، شارك بها المئات من العناصر الامنية، من دورية جولاني أيضا، والذي عملوا الليلة ولا زالوا ينشطون في عدد من المواقع شمالي الضفة الغربية تحت قيادة وحدة مناشيه، القوات اعتقلت نشطاء يشتبه بتخطيطهم لعمليات أو مشتبهين بمساعدة منفذ عملية بني براك.

ويشار إلى أن رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت كان أعلن أمس في مستهل جلسة الكابينيت عن إقامة "وحدة حرس حدود جديدة بعد موجة من الهجمات مؤخرا.