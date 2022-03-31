الجيش الاسرائيلي يعلن عن إصابة متوسطة بعملية طعن جنوب بيت لحم وتحييد المنفذ

اصيب إسرائيلي (28 عاما) بصورة خطيرة جراء عملية طعن في محطة باص قرب مستوطنة "غوش عتسيون" جنوب بيت لحم في الضفة الغربية، وهو ما أكده المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، وبحسب التقرير،وصل مسعفون تابعين لنجمة داوود الحمراء لتقديم العلاج ونقل المصاب الى مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس وهو بوعيه مع اصابات طعن، وأفيد أنه تم تحييد المنفذ في موقع العملية من قبل مواطنين، بينما اصيب اثنين من ركاب الباص بالهلع.

وذكرت القناة N12 أنه بموجب تحقيقات أولية للعملية أن الفلسطيني استقل الحافلة وحاول مهاجمة الركاب، وخلال القتال معه لمنعة من تنفيذ العملية اصيب احد الراكبين بصورة خطيرة، في حين قام ركاب آخرين بتحييده بعد إطلاق النار نحوه، وبعد انتهاء الحدث قامت قوات الأمن بإجراء عملية تمشيط للمنطقة لفحص ان كان هناك أشخاص قاموا بمساعدته.

وقال أحد المسعفين للقناة الاسرائيلية :"جلس المصاب بالقرب من المصاب وهو بوعي تام ومصاب بطعنات في الجزء العلوي من جسده، أخبرونا أنه اصيب خلال السفر بالقرب من نافيه دانييل". وأضاف المسعف :"قدمنا له علاجا إوليا ونقلناه الى مستشفى شعاري تسيدك وهو بوعيه وحالته مستقره، وتم هناك تنويمه وربطه في أجهزة التنفس".

مستشفى شعاريه تسيدك أعلن في بيان أن المصاب رجل (30 عاما) نقل الى المستشفى وهو بحاله خطيرة مع اصابات الجزء العلوي من جسدة، وبعد ان إجريت الفحوصات له تم نقله لاجراء عملية جراحيه له.