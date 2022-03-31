وزير الخارجية التركي سيزور إسرائيل منتصف شهر أيار القادم

الزيارة ستناقش إعادة متبادلة للسفراء بين البلدين وسيصل بمرافقة وزير الطاقة

أكد وزير الخارجية التركية مولود تشاويش اوغلو ظهر اليوم أنه سيصل في زيارة إلى إسرائيل منتصف شهر أيار/مايو القادم، وقال اوغلو خلال مقابلة مع التلفزيون التركي إنه سيناقش خلال اجتماعه مع نظيره الاسرائيلي يائير لابيد إعادة متبادلة للسفراء بين البلدين والتعاون على إقامة أنبوب غاز، جاء هذا بحسب النشر في موقع "واينت".

وأشار تشاويش اوغلو الى أن إقامة أنبوب الغاز بين تركيا وإسرائيل لن يكون ممكنا على المدى القصير، بالاضافة إلى إقامة نظام بديل لتقليل الارتباط بالغاز الروسي. وزير الخارجية التركي من المتوقع أن يزور السلطة الفلسطينية أيضا. وـأعلن أيضا أنه سيزور إسرائيل بمرافقة وزير الطاقة التركي فاتح دومينوز.

وقال "واينت" إن الأتراك يرغبون بشدة الاعلان عن إعادة السفراء ودفع اتفاقية غاز مع إسرائيل، لكن في إسرائيل حذرون جدا ويريدون التقدم ببطء، بشكل أساسي على خلفية قضية استضافة تركيا لقيادات حماس في إسطنبول.

ويشار إلى أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ كان زار بداية الشهر أنقرة واجتمع مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان في قصره، وقال في نهاية الزيارة :"وجدت مضيفا منفتحا على حوار حقيقي". وأضاف "إن الزيارة تهدف الى بث رسالة أمل وبديل لمن يعتقد أن الصراع والعنف سيؤدي إلى نتيجة". كما إعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاسبوع الماضي إن رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت من الممكن أن يزور أنقرة.