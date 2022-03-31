اسرائيل: جهاز الشاباك يحقق مع 43 مشتبها بالانتماء لداعش

الشرطة الاسرائيلية حققت مع 43 مشتبها بالانتماء الى تنظيم الدولة الاسلامية

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن 43 مشتبها بالانتماء الى تنظيم الدولة الاسلامية تم التحقيق معهم هذا الأسبوع من قبل جهاز الشاباك الإسرائيلي، وأفادت "كان" أن 36 منهم من سكان شمالي البلاد، وتأتي هذه الاعتقالات في أعقاب الهجومين اللذين نفذاه مواليان لداعش في مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل وفي مدينة الخضيرة, وطالب الجهاز الأمني بتطبيق استعدادات أمنية دخلت حيز التنفيذ خلال الايام الاخيرة.

وعلى صعيد متصل اعلنت الشرطة الاسرائيلية في بيان أن عناصر شرطة حرس الحدود نفذت الليلة عملية اعتقال لتسعة مشتبهين بالتجارة بالاسلحة والمخدرات من مناطق محيط القدس والضفة الغربية.

وجاءت هذه الاعتقالات بعد تحقيقات سرية خلال الأشهر الأخيرة حول مشتبهين بالاتجار بالمخدرات والوسائل القتالية والليلة داهمت القوات الأمنية على عدة أهداف في العيزرية، الخليل وراس العامود.وخلال اعتقال المشتبهين التسعة ضبطت وسائل قتالية بينها بندقية من طراز M-16، ذخيرة وهواتف خليوية وحواسيب ووثائق مزورة.