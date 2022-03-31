النيابة العامة في تركيا تطلب "إغلاق ملف" التحقيق بمقتل خاشقجي وإحالته على السعودية

خطيبة الصحافي: طلبت النيابة بناء على الطلب السعودي نقل الملف إلى السعودية وإغلاقه في تركيا"

طلبت النيابة العامة في اسطنبول إغلاق ملف قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في ظروف ما زالت غامضة في قنصلية بلاده في تركيا عام 2018، وذلك لإحالته على السعودية، وهو الأمر الذي اعتبرته منظمة "مراسلون بلا حدود" بأن طلب المدعي العام كان "أخبارا مروعة".

وتسببت عملية قتل خاشقجي الذي تعرض للتعذيب والبتر داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2018، بتوتر العلاقات بين البلدين. لكن أنقرة، بادرت منذ أشهر، إلى التقرب إلى التقرّب من الرياض بدافع إنقاذ اقتصاد البلاد.

وأوضح ممثل المنظمة في تركيا ايرول اوندير أوغلو لوكالة فرانس برس أن "ملف خاشقجي يبدو هذه المرة ضحية تقارب دبلوماسي بين تركيا والمملكة (السعودية)". وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن السعوديين طلبوا "في 13 آذار/مارس" تولي القضية.

وكتبت خطيبة الصحافي خديجة جنكيز على تويتر عقب جلسة عقدت الخميس في المحكمة الرئيسية في إسطنبول "طلبت النيابة بناء على الطلب السعودي نقل الملف إلى السعودية وإغلاقه في تركيا". وأضافت "ستطلب المحكمة رأي وزارة العدل التركية" مرفقة تغريدتها بوسمي #خاشقجي #العدالة لجمال".

وأثارت جريمة قتل خاشقجي غضبًا دوليًا عارمًا لا يزال يتفاعل، وقد اتّهمت وكالات استخبارات غربية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي في المملكة، "بإصدار أمر تصفيته". وفتحت تركيا تحقيقها الخاص في جريمة القتل وحاكمت 26 سعوديا غيابيا بمن فيهم اثنان من المقربين من ولي العهد.

وقالت جنكيز في مقابلة مع وكالة فرانس برس في شباط/فبراير بعد جلسة استماع في محكمة اسطنبول غاب عنها المتّهمون "يجب أن تواصل تركيا إصرارها على تحقيق العدالة حتى لو أن العلاقات (التركية السعودية) بدأت تتحسّن". وحددت الجلسة المقبلة في 7 نيسان/أبريل.