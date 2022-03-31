السعودية: تصنف 25 اسما وكيانا بقائمة الإرهاب لتورطهم بتمويل الحوثيين بدعم من الحرس الثوري الإيراني

تورط الأسماء والكيانات في "أنشطة تسهيل عمليات تمويل مليشيات الحوثي الإرهابية بدعم من الحرس الثوري الإيراني

أعلنت رئاسة أمن الدولة السعودية، اليوم الخميس،"تصنيف 25 اسما وكيانا بقائمة الإرهاب متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل مليشيات الحوثي كانوا يعملون كشبكة دولية لزعزعة الاستقرار باليمن بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني"

وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية عن رئاسة أمن الدولة السعودية يعود تحديد الأسماء والكيانات المدرجة بقائمة الإرهاب إلى إجراءات "منفردة" من رئاسة أمن الدولة السعودية وأخرى "منسقة" مع وزارة الخزانة الأمريكية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وجرى التأكد من تورط الأسماء والكيانات في "أنشطة تسهيل عمليات تمويل مليشيات الحوثي الإرهابية بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.ويعمل هؤلاء كشبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن"،