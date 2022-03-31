إسرائيل: توقعات بإلغاء الحجر الصحي والكمامات في غضون شهرين بحال استمر منحنى كورونا على الوضع الحالي

يفسر المسؤولون في وزارة الصحة تلك التطورات على خلفية تحول وباء كورونا رويدً رويدًا إلى مرض مستوطن

قال المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية نحمان آش، اليوم الخميس، إنه لم يتم التخطيط لقيود جديدة بشأن وباء كورونا وأن إسرائيل قد تزيل قريبا القيود المعمول بها حاليا" وأشار إلى أنه "لن يتم فرض قيود خاصة على عطلة عيد الفصح في أبريل/نيسان الوشيك.

وردا على سؤال في مقابلة مع موقع "واينت" الإخباري عما إذا كانت السلطات تدرس إنهاء استعمال الأقنعة (الكمامات) أو متطلبات الحجر الصحي، نحمان آش "تسير في هذا الاتجاه"،وقال:"نحن لا نعيد الاختبارات في المدارس، لذا ستبقى الأمور إلى حد كبير كما هي الآن".

وأوضح نحمان آش:"سيتعين علينا إبقاء الأقنعة إلزامية في الأماكن المغلقة في الوقت الحالي وقد نفكر في رفع هذا الالتزام في المستقبل القريب، لكننا ما زلنا في أكثر من ألف إصابة يومية جديدة" مشيرا إلى أن "الأرقام لا تزال مرتفعة، وأهم شيء الآن هو التأكد من عدم زيادة الحالات الخطيرة".

ووفق النشر فيالقناة (12) الإسرائيلية، يفسر المسؤولون في وزارة الصحة تلك التطورات على خلفية تحول وباء كورونا رويدً رويدًا إلى مرض مستوطن، بمعنى أنه يمكن العيش إلى جانبه دون أن يختفي، وبالتالي لم يعد هناك أي جدوى من عزل الذين تثبت إصابتهم بالفيروس لا سيما حين تظهر عوارض خفيفة للمرض وفي ظل عدم ارتفاع عدد المرضى المصابين على نحو خطير.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد إصابات كورونا بحالة خطيرة لا يتجاوز عددهم الـ 265 شخصا، كما أن هذا الرقم يتراجع باستمرار. على الرغم من أنه تم التحقق من أكثر من 12000 إصابة أمس، إلا أن الانخفاض في عدد الحالات الخطيرة مستمر.