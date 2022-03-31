السفير الأمريكي في إسرائيل: يجب وقف مدفوعات السلطة الفلسطينية لعائلات منفذي العمليات العدائية

كما أوضح نيدس بأنه "مع الاتفاق (النووي) أو بدونه، لا يمكن قطع العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توم نيدس، في مقابلة أجراها معه موقع كان الإخباري، الخميس إنه يجب وقف مدفوعات السلطة الفلسطينية لعائلات منفذي العمليات العدائية. وأضاف "إن الإرهاب لا يمكن أن يهزم إسرائيل، قتل الناس والعنف على الإطلاق لن يؤدي إلى نتيجة إيجابية".

وأضاف "قتل الناس والعنف بشكل عام لن يؤدي أبدا إلى نتيجة إيجابية. لقد شاهدت كيف هرع شرطي عربي في بني براك إلى مكان الحادث للمساعدة. هذا هو جوهر إسرائيل، فهي لا تسمح للإرهابيين بالسيطرة. إنها بوتقة صهر، دولة من أجل الجميع. يجب ألا ننسى هذا، ولكن يجب أن يتوقف العنف ".

وفي تعليق للسفير على أقوال وزير الخارجية الأمريكي بلينكن حول عنف المستوطنين، قال "الإرهاب هو الإرهاب. ولا مجال للمقارنة عندما يتعلق الأمر بحياة البشر. فيما يتعلق بعنف المستوطنين، يتفق الجميع. لكن هذين أمرين منفصلين. وأريد أن أوضح أن قلوبنا انفطرت من الألم تضامنًا مع إسرائيل".

وحول افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس رغم المعارضة الإسرائيلية قال: "الإدارة تريد فتح القنصلية ونحن نبذل جهودا لذلك". ولدى سؤاله عما إذا كان سيكون ذلك في المستقبل القريب أجاب "بالطبع".

كما أوضح نيدس بأنه "مع الاتفاق (النووي) أو بدونه، لا يمكن قطع العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. سنعمل مع إسرائيل بغض النظر عن الاتفاقية للتأكد من أن إيران لن تملك أسلحة نووية ". وتجنب السفير اعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، لكنه قال إن إيران "دولة داعمة للإرهاب".