لأول مرة منذ شهور: اشتباه بوجود بالونات حارقة في غلاف قطاع غزة

شوهدت البالونات في منطقة مكشوفة في حقل عند بوابة النقب بالقرب من شارع 232 شرقي قطاع غزة

ينشط عناصر من الشرطة صباح اليوم (الجمعة) في منطقة مكشوفة بالقرب من شارع 232 في قطاع غزة، في أعقاب ظهور عدة بالونات في حقل عند بوابة النقب، ويشتبه في أنها ملحقة بعبوة ناسفة او ما شابه.

ويأتي التحذير بشأن البالونات، التي يُشتبه في أنها بالونات متفجرة، بعد فترة هدوء في غلاف القطاع، حيث لم يتم الإبلاغ منذ سبتمبر الماضي عن بالونات من غزة إلى إسرائيل.

وافاد سكان كفر ايفيم قرب مدينة سديروت عن سقوط حزمة من البالونات في المنطقة والاشتباه بعبوة ناسفة ملحقة بها. وتم استدعاء قوات الشرطة ومن بينها خبير متفجرات الى مكان الحادث.