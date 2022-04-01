إسرائيل: مؤشر كورونا يتخفض إلى 1.05 وتسجيل 10,665 إصابة يوم أمس

تسجيل 10,665 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ال24 ساعة الأخيرة

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الجمعة تسجيل نحو 10,665 شخص يوم أمس، وهو الأمر الذي انعكس على مؤشر العدوى حيث سجل انخفاضًا وصل حد 1.05 ما يدل على تراجعع انتشار الوباء.

وتشير معطيات وزارة الصحة إلى انخفاض طفيف في عدد المرضى في حالة حرجة في المستشفى، تجلت بـ 262 مريضًا في حالة حرجة في المستشفى حاليًا. وكشفت معطيات الصحة أن عدد المرضى بحالة حرجة هذا الأسبوع ما زال منخفضا مقارنة مع الأسبوع الفائت.

وذكرت المعطيات انه في اسرائيل يوجد 67,275 اصابة نشطة، وأشارت المعطيات إلى أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة بلغ 3,921,615 بينها 10,485 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 4,477,197 تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح وإن 761,181 تلقوا الجرعة الرابعة من اللقاح.