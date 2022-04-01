تواجد كبير للشرطة في القدس ومدن أخرى، حيث يتم تعزيزهم في بعض الأماكن بجنود من الجيش الإسرائيلي

تجهيزات عالية المستوى في جهاز الأمن الاسرائيلي تحضيرًا لعطلة نهاية الأسبوع الأولى من شهر رمضان. في القدس ومدن أخرى، تتواجد قوات كبيرة جدًا من الشرطة ابتداءً من صباح اليوم الجمعة، حيث سيتم تعزيزها في بعض الأماكن بجنود من الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود.

وتم نقل 12 كتيبة من الجيش الإسرائيلي إلى مناطق الضفة الغربيّة خوفًا من اندلاع اشتباكات، حيث أعلن الفلسطينيون عن سلسلة من المظاهرات في عدد من النقاط الساخنة في المناطق.

كما سيتم تكريس معظم الاهتمام هذه المرة لصلاة الجمعة في الحرم القدسي ويمكن القول أن تطورات اليوم قد تدل على الطبيعة المتوقعة للشهر المقبل.

وينصب التركيز الأساسي للجيش الإسرائيلي على ضمان مرور الشهر القادم بسلام، وستتناول القوات الكبيرة التي سيتم نقلها إلى المنطقة أيضًا الجوانب الدفاعية لضمان عدم تنفيذ هجمات امنية مثل حادثة بني براك. وتهدف الحكومة إلى إغراق الدولة بأكملها بقوات واسعة النطاق من المراحل الأولى من شهر رمضان تفاديًا لحوادث اخرى أو اي امر قد يعيق اجواء شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي والمسيحي.