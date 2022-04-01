بارليف للجمهور: اناشد المواطنين يالتطوع في الحرس المدني

على خلفية التصعيد الأمني ​​، أجرى وزير الدفاع بني غانتس تقييما للوضع في القيادة المركزية في القدس بمشاركة رئيس الأركان اللواء أفيف كوخافي وقائد القيادة المركزية اللواء يهودا فوكس. ودعا وزير الأمن الداخلي عمار بارليف الجمهور إلى التطوع للحرس المدني وقال إنه سيتم تجنيد الشركات الاحتياطية من حرس الحدود على الفور.

وقال غانتس إن "دولة إسرائيل تتعرض لهجوم إرهابي قاتل، حيث سيجد مرتكبو الإرهاب في الماضي مقاتلين ومبادرين أمامهم، وسيجدون أمامهم مدنيين أقوياء". وأضاف "لقد عانت دولة إسرائيل حروبا وعمليات وموجات إرهابية في الماضي، وهذه المرة أيضا سننتصر. نحن نتخذ إجراءات دفاعية وهجومية لمنع الهجمات المقبلة قدر الإمكان".

وعملت قوات الجيش الإسرائيلي ليلة امس (الجمعة) في عدد من المراكز في جميع أنحاء الضفة الغربية كجزء من عمليات االاعتقال، بما في ذلك بلدة اليامون غربي جنين وبيت فجر وأرطاس في منطقة بيت لحم وبلدة سنجل وبيت ريما غربي رام الله والمنطقة الصناعية في الخليل، خلال العملية في الخليل، أقامت قوات لواء يهودا بشكل غير عادي حاجزاً خرسانياً عند المدخل الجنوبي للمدينة أمام بيت حجاي، حيث قام فلسطينيون برشق الحجارة.

وفي وقت سابق اتفق رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الأمن الداخلي عومر بارليف والمفوض كوبي شبتاي، على خطة "تكثيف الطوارئ"، والذي سيتم استثمارها في تعزيز الشرطة وتجنيد المقاتلين وإنشاء لواء حدودي على أساس قوات الاحتياط. بينيت: "سنعمل بكل قوتنا لإعادة الأمن للمواطنين. قوة شرطة قوية = إسرائيل قوية".

المبلغ المتفق عليه أقل من المبلغ الذي طلبه الوزير بارليف في جلسة مجلس الوزراء الأمني ​​أمس اذ سيتم تحويل الميزانية إلى الشرطة على دفعتين: 111 مليون شيكل سيتم تحويلها على الفور، و 70 مليون شيكل إضافية سيتم تحويلها على دفعات أخرى بحلول شهر آب، جاء هذا بحسب ما نشر موقع "واللا" الاسرائيلي.

وبحسب الخطة، سيتم استثمار الأموال في المرحلة الأولى من إنشاء "لواء حدود" على أساس قوات الاحتياط، كما سيتم تجنيد 200 مقاتل دائم من حرس الحدود، وستشتري الشرطة 6500 سترة خزفية و 4000 خوذة و 40 دراجات نارية، وتقوية الحرس الوطني وتجنيد الاحتياط وتجهيز عشر سرايا حرس حدودي احتياطي.

وأشار رئيس الوزراء بينيت إلى إخفاقات حكومات نتنياهو: "لسنوات عديدة تم إهمال الشرطة الإسرائيلية ولم يتم تلبية الاحتياجات التشغيلية المطلوبة للوفاء بمهامها. نحن نصحح هذا الأمر ونخصص الآن موارد كبيرة للوفاء بهذه المهمة لحماية السلامة العامة ".

وأشار بينيت إلى التصعيد الحالي: "قوة بوليسية قوية - دولة إسرائيل قوية. هذه هي المعادلة وهذا ما سنقوم بتطبيقه. نحن في خضم موجة من الإرهاب الموجه ضد المواطنين الإسرائيليين" ، مرة أخرى. سننجح معا ".