الضفة الغربية: اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الاسرائيلي يسفر عن مقتل شاب في مدينة الخليل

اندلعت مواجهات في وسط الخليل بين سكان فلسطينيين والقوات الاسرائيلية اسفرت عن مقتل فلسطيني

Hعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، واندلعت مواجهات في وسط الخليل بين سكان فلسطينيين والقوات الاسرائيلية بعد انتهاء صلاة الجمعة.

ويأتي الحادث وسط تصعيد في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي نجم عن عدة عمليات عدائية خلف 11 قتيلا من الإسرائيليين في بئير السبع وبني براك والخضيرة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب "استشهاد مواطن (29عاما) بالرصاص الحي في وسط مدينة الخليل". واندلعت مواجهات في وسط الخليل بين سكان فلسطينيين والقوات الاسرائيلية بحسب مراسل وكالة فرانس برس.

ومن جهتها ذكرت مصادر محلية فلسطينية أن "الشاب القتيل هو الأسير المحرر أحمد الأطرش وقد أمضى في السجون الإسرائيلية 8 أعوام"

و قال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه "تعاملت مع 70 إصابة اليوم في مواجهات اندلعت ببلدتي بيتا وبيت دجن بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية"مشيرا إلى أن "من بين المصابين 2 نتيجة الإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و67 نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع"