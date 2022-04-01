رئيس الوزراء الإسرائيل يصف اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات بـ"التاريخية"

تعزيز العلاقات المتينة بالفعل بين الدولتين اليوم من خلال اتفاقية التجارة الحرة، التي ستوطد التعاون الاقتصادي

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، باتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات، بـ"التاريخية" وقال "إنها لحظة هامة في العلاقات التي تربط دولة إسرائيل بدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأشار بينيت إلى أنه "يتم تعزيز العلاقات المتينة بالفعل بين الدولتين اليوم من خلال اتفاقية التجارة الحرة، التي ستوطد التعاون الاقتصادي إلى حد ملموس بما يصب في مصلحة ورفاهية مواطني كلتا الدولتين ويعني المزيد من الحركة التجارية، والمزيد من فرص العمل، والمنتجات عالية الجودة بأسعار أرخص".

وتابع أنه "خلال لقائي الأخير بولي العهد، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في شرم الشيخ، اتفقنا على إسراع العملية واستكمالها في غضون أيام معدودة، وهذا ما فعلناه".

Gوكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وصف الاتفاقية بأنها "تاريخية"، قائلا: "استكملت دولة إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين".وأضاف في بيان تلقته "العين الإخبارية": "تمت مناقشة هذا الموضوع خلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، وولي عهد أبوظبي، سمو الشيخ محمد بن زايد، بأبوظبي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث تم الاتفاق خلاله على إسراع المباحثات بهدف إبرام الاتفافية، وكذلك خلال لقائهما في مصر الأسبوع الماضي، الذي اتفق فيه الزعيمان على إنجاز الاتفاقية في غضون أيام معدودة".

وستشمل الاتفاقية 95 في المئة من المنتجات التي تتم المتاجرة بها بين الدولتين والتي ستكون معفاة من الجمارك بشكل فوري أو تدريجي على غرار المنتجات الغذائية والزراعية، ومستحضرات التجميل، والمعدات الطبية، والأدوية" ومن المتوقع أن تدخل "الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد توقيعها من قبل الوزيرة باربيفاي ونظيرها الإماراتي واستكمال عملية إقرار الاتفاقية لدى كلتا الدولتين".

من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي: "منذ إبرام اتفاقيات أبراهام، تعمل وزارة الاقتصاد والصناعة على توسيع رقعة العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل ودولة الإمارات وعلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات الاقتصادية".